Iz policije javljaju kako je dvjema osobama pružena liječnička pomoć, no informacija o težini ozljeda još nema. Cesta DC 424 privremeno je zatvorena za promet
OČEVID U TIJEKU
FOTO Užas kod Zemunika! Kamion sletio s ceste i udario u auto: 'Drva su prekrila cestu...'
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Na brzoj cesti u okolici Zemunika došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan kamion sletio s ceste i udario u parkirani auto u kvaru.
- Slike je snimio kolega koji je vrlo brzo, zajedno s još nekim dečkima, došao pomoći pokupiti drva s ceste. Drva ima puno, a vani je jako visoka temperatura pa im je teško i žure se. Intervenirala je i hitna pomoć - javlja nam čitateljica.
Iz PU zadarske javili su nam kako je do nesreće došlo u 12 sati i 8 minuta te kako je dvjema osobama pružena liječnička pomoć. Informacija o tome kakve su ozljede u pitanju još nema, a cesta DC 424 privremeno je zatvorena za promet jer je u tijeku očevid i podizanje kamiona.
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