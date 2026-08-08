FOTO Užas kod Zemunika! Kamion sletio s ceste i udario u auto: 'Drva su prekrila cestu...'

Na brzoj cesti u okolici Zemunika došlo je do prometne nesreće u kojoj je jedan kamion sletio s ceste i udario u parkirani auto u kvaru.

Foto: Čitatelj 24sata

- Slike je snimio kolega koji je vrlo brzo, zajedno s još nekim dečkima, došao pomoći pokupiti drva s ceste. Drva ima puno, a vani je jako visoka temperatura pa im je teško i žure se. Intervenirala je i hitna pomoć - javlja nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz PU zadarske javili su nam kako je do nesreće došlo u 12 sati i 8 minuta te kako je dvjema osobama pružena liječnička pomoć. Informacija o tome kakve su ozljede u pitanju još nema, a cesta DC 424 privremeno je zatvorena za promet jer je u tijeku očevid i podizanje kamiona.