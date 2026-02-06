Obavijesti

U MALOM MIHALJEVCU

FOTO UŽASA Krvavi obračun u Međimurju: Dvoje mrtvih u pucnjavi na ulazu u selo

Stravična tragedija dogodila se u Malom Mihaljevcu u Međimurskoj županiji, gdje je muškarac iz vatrenog oružja ubio drugog, a potom presudio i sebi. Policija je potvrdila da je riječ o dvjema smrtno stradalim osobama, a mještani su u šoku
Dvoje mrtvih u pucnjavi u Međimurju
Mali Mihaljevec u Međimurskoj županiji u četvrtak poslijepodne postao je poprište teškog zločina koji je potresao cijelu zajednicu. Prema prvim informacijama, došlo je do pucnjave u kojoj su život izgubile dvije osobe. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
