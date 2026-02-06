FOTO UŽASA Krvavi obračun u Međimurju: Dvoje mrtvih u pucnjavi na ulazu u selo

Stravična tragedija dogodila se u Malom Mihaljevcu u Međimurskoj županiji, gdje je muškarac iz vatrenog oružja ubio drugog, a potom presudio i sebi. Policija je potvrdila da je riječ o dvjema smrtno stradalim osobama, a mještani su u šoku
Mali Mihaljevec u Međimurskoj županiji u četvrtak poslijepodne postao je poprište teškog zločina koji je potresao cijelu zajednicu. Prema prvim informacijama, došlo je do pucnjave u kojoj su život izgubile dvije osobe.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Kako je izvijestila međimurska policija, jedan je muškarac (68) pucao u 65-godišnjaka, a potom je, nedugo nakon toga, počinio samoubojstvo. Jutarnji list navodi kako se neslužbeno doznaje da je u zločinu korištena automatska puška.
Tragedija se dogodila na ulazu u mjesto u Prvomajskoj ulici, a na terenu je ubrzo zavladalo opsadno stanje. Brojni policijski službenici, kao i hitna medicinska pomoć, odmah su upućeni na mjesto događaja.
Prema pisanju Međimurskih novina, ubijeni muškarac je njihov dugogodišnji karikaturist i suradnik D. N. U njega je pucao D. S., koji je nakon toga pobjegao u obližnju šumu, gdje je počinio samoubojstvo. Kako se neslužbeno doznaje, napadaču su u prošlosti već bila oduzeta oružja.
Policija je u službenom priopćenju navela kako je u 13:51 sati Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio dojavu da nepoznata osoba puca iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti.
Dosadašnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjeg muškarca.
Nakon počinjenog ubojstva, 68-godišnji muškarac otišao je u obližnji šumarak gdje je, također vatrenim oružjem, počinio samoubojstvo. Oružje kojim je presudio sebi pronađeno je na mjestu suicida.
