FOTO UŽASA Krvavi obračun u Međimurju: Dvoje mrtvih u pucnjavi na ulazu u selo

Prema pisanju Međimurskih novina, ubijeni muškarac je njihov dugogodišnji karikaturist i suradnik D. N. U njega je pucao D. S., koji je nakon toga pobjegao u obližnju šumu, gdje je počinio samoubojstvo. Kako se neslužbeno doznaje, napadaču su u prošlosti već bila oduzeta oružja. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL