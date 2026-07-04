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SRETAN ZAVRŠETAK

FOTO Vatrogasci spasili dvoje u moru: Brod potonuo na Hvaru

Piše Veronika Miloševski,
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FOTO Vatrogasci spasili dvoje u moru: Brod potonuo na Hvaru
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Foto: DVD Hvar
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Vlasnik brodice dojavio je vatrogascima da mu se brod puni morem i da neće uspjeti doći do obale..

Vatrogasci DVD-a Hvar spasili su dvoje ljudi u moru, objavili su iz DVD-a na Facebooku. Spašavanje je krenulo u 05:55 sati ujutro. Dobili su dojavu vlasnika ribarice da mu se brod puni morem i da će teško uspjeti doći do obale.

Foto: DVD Hvar

- Zatraženo hitno spašavanje. S tri vozila i pratećom opremom, privatnom brzom brodicom i šest vatrogasaca krenulo je prema zadnjoj utvrđenoj poziciji plovila. Unatoč velikim valovima iz mora su spašene dvije osobe. Ribarica je potonula oko tri NM van luke Vira - napisali su vatrogasci.

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