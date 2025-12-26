FOTO Velika potraga za Markom (11). Nestao je u Baranji: 'Cijelo selo ga traži, idemo na teren...'

U Općini Draž, kod vidikovca Trojnaš, u tijeku je potraga za 11-godišnjim Markom Majićem koji se udaljio od svoje obitelji, izvijestila je Hrvatska gorska služba spašavanja. Marko je visok oko 155 centimetara, težak približno 45 kilograma, a u trenutku nestanka nosio je tamnozelenu jaknu, bež trenirku, tamne Puma tenisice, plavu majicu i crnu kapu.

Foto: HGSS

Građani koji su dječaka zapazili, susreli ga ili imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u njegovom pronalasku, mole se da se jave na brojeve 112 ili 091/224-1042.

Foto: HGSS

U tijeku je velika potraga za nestalim dječakom...

- Jesam u potrazi sam. Sad smo se svi okupili, razdijelit će nas u grupe i idemo na teren. Srela sam tatu, tata ga zove, traži ga, u roku od tri do pet minuta je nestao iz vidokruga roditeljima, ostale detalje ne znam - kazala je za 24sata načelnica Draža Valentina Avdičević.

Foto: 24sata

- Došla je upravo Civilna zaštita, digli su dronove. Cijelo selo je u potrazi. Rekli su nam da dječak ima psa - kaže za 24sata jedan stanovnik Draža.

- Članovi našeg DVD-a su u akciji. Dronovi, sva dobrovoljna društva su tamo. Šetali su i on je u jednom trenutku nestao, tu informaciju ja imam. Ovakvo nešto nismo imali, imali smo da je prije jedno dvije godine jedno dijete palo u bunar pa je dijete pas pronašao, ovakvo što nismo imali - rekli su nam iz DVD-a Draž

Foto: 24sata

Dodatno je dignuta i HGSS Stanica Požega. Na terenu su 2 potražna psa, 2 MUP-ova termovizijska drona, 1 HGSS-ov termovizijski dron. Dolazi još jedan dron, teren je dosta neprohodan, doznaju 24sata...

Foto: 24sata

- Šaljemo bespilotne dronove, a stigla nam je najava da ujutro šaljemo i ljudstvo. Ova dva drona što šaljemo su jako moćna, imaju termoviziju. Problem je jedno sto je noć i što je hladno, kažu za 24sata iz HGSS-a Požega...

- Operativno dežurstvo Policijske postaje Beli Manastir je u danas u 16,47 sati zaprimilo dojavu da je na vidikovcu Trojnaš, između Batine i Draža, nestao 11-godišnji dječak. U tijeku je opsežna potraga u koju su uključene sve potražne službe. Dječak je visok 155 centimetara, težak oko 45 kilograma. U trenutku nestanka na sebi je mao tamnozelenu jaknu, bež trenirku, tamne tenisice i crnu kapu. Ukoliko imate korisnu informaciju nazovite 192 ili 112, oglasili su se iz Policijske upravo osječko-baranjske...

Ovdje pratite potragu za nestalim dječakom iz minute u minutu

