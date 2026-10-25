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SRBIJA NA PREKRETNICI

FOTO Velike gužve na biračkim mjestima diljem Srbije od jutra

U Srbiji su u nedjelju od sedam sati otvorena birališta za prijevremene parlamentarne izbore koji bi, u jeku dvogodišnje političke i društvene krize, u utrci između vladajućeg SNS-a Aleksandra Vučića i studentskog pokreta mogli odrediti buduće mjesto zemlje na političkoj karti regije i Europe.
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Otvorena birališta u Srbiji: Građani od ranog jutra čekaju u redu za glasanje
Izbori su raspisani u ozračju duboke podijeljenosti društva, a istraživanja javnog mnjenja i dosad ispoljena energija opredijeljenih birača ukazuju na to da će najveći izazov listi vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koju nosi donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, biti Studentska lista-Studenti pobjeđuju i njezinih 250 kandidata među kojima su sveučilišni profesori, znastvenici, liječnici, akademici, ekonomisti, pravnici, glumci i druge ugledne javne ličnosti. | Foto: Antonio Ahel
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Izbori su raspisani u ozračju duboke podijeljenosti društva, a istraživanja javnog mnjenja i dosad ispoljena energija opredijeljenih birača ukazuju na to da će najveći izazov listi vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koju nosi donedavni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, biti Studentska lista-Studenti pobjeđuju i njezinih 250 kandidata među kojima su sveučilišni profesori, znastvenici, liječnici, akademici, ekonomisti, pravnici, glumci i druge ugledne javne ličnosti. | Foto: Antonio Ahel
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