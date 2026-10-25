FOTO Velike gužve na biračkim mjestima diljem Srbije od jutra

Izbori 25. listopada su 15. po redu od uvođenja višestranačkog sustava u Srbiji, a 11. prijevremeni. U utrci za 250 zastupničkih mandata je 18 lista sa ukupno 2.418 kandidata, devet lista kandidirale su manjinske nacionalne zajednice, ali ne i hrvatska koja neće imati svog kandidata. Pravo glasa ima ukupno 6.450.523 birača, glasat će se na 8392 biračka mjesta, od kojih su 93 u inozemstvu, gdje je u 37 država prijavljeno ukupno 102.147 birača, ali će svi glasači izići na birališta po lokalnom vremenu u Srbiji, pa će se u nekim državama, poput SAD-a i Australije glasati i tijekom noći. | Foto: Antonio Ahel