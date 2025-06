NOVA ESKALACIJA FOTO Veliki iranski napad na Izrael. Ministar obrane Izraela: 'Stanovnici Teherana će platiti'

Iran je tijekom noći na ponedjeljak opet napao Izrael, u ovom novom napadu ubijeno je najmanje pet ljudi, više desetaka ljudi je ozlijeđeno. Na ulicama izraelskih gradova vladaju šok i strah, po tlu su razbacane krhotine, hitne službe stigle su na mjesta udara... "Stanovnici Teherana platit će cijenu – i to uskoro", poručio je izraelski ministar obrane Israel Katz koji je iranskog vođu nazvao - uplašenim ubojicom, piše The Times of Israel..