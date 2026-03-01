TISUĆE NA ULICAMA FOTO Veliki prosvjed u Nišu: Okupljeni poručili Vučiću da nezadovoljstvo nije nestalo!

Danas je u Nišu, točno godinu dana od masovnih prosvjeda u ovom gradu, održan novi veliki prosvjed pod nazivom "Država, to smo mi". Studenti u blokadi i građani ovim prosvjedom željeli su pokazati vlasti da njihovo nezadovoljstvo nije nestalo. U Srbiji studenti i građani prosvjeduju zadnjih gotovo godinu i pol dana zbog pada nadstrešnice na kolodvoru u Novom Sadu kad je život izgubilo 16 ljudi. Vučić je na mirne prosvjednike u tom razdoblju često slao policiju i druge batinaše. Prosvjednici su danas iz Niša poručili da su spremni na izbore. Studenti već mjesecima pozivaju Vučića da raspiše izbore... Nosili su danas razne transparente, a posebno se istaknula lutka Vučića s lisicama...