FOTO Veterinari strahuju za seoske ambulante: 'Tko će liječiti blago na farmama'

Veterinari su u srijedu prosvjedovali pred Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, ponovo zahtijevajući obustavu natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorivši na sumnje u njegovu transparentnost, kriterije i jednak pristup svim sudionicima, piše HRT.

Zagreb: Prosvjed veterinara ispred Ministarstva poljoprivrede | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zatražili su sastanak s potpredsjednikom Vlade i ministrom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davidom Vlajčićem koji ih, kako su kazali, ne želi primiti već 505 dana, od stupanja na snagu njegovog mandata.



- Nismo ovdje zbog naših plaća i udobnosti, već se borimo za hrvatsko veterinarsko javno zdravlje - kazao je predsjednik Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske Tomislav Malić napominjući kako je ovo već treći puta da su pred ministarstvom.



- Danas je ministru rođendan i došli smo mu čestitati. Tu su pokloni - bala slame koja će ostati njemu za poklon - rekao je te ponovio kako traže trenutnu obustavu natječaja te sastanak s ministrom.



Organizatori prosvjeda su Građanska inicijativa za spas hrvatskog stočarstva i Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske, uz podršku druge Glas poduzetnika (UGP).



Povod prosvjeda je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu za koji prosvjednici tvrde da vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50-ak gradova i općina bez veterinara.

Zagreb: Prosvjed veterinara ispred Ministarstva poljoprivrede | Foto: Neva Zganec/PIXSELL





- Ako je veterinar sada na pet minuta, bit će na sat vremena i ja vas pitam da li je to u redu - kazao je Malić.



Riječ je, kako je rekao, o veterinarima koji cijepe protiv bjesnoće te jamče sigurnost mesa i mlijeka na stolovima građana.



Vlasnik farme i mini mljekare u Gornjem Vratnom Stjepan Bistrović kazao je kako je došao dati podršku lokalnoj veterinarskoj stanici Cestica koja je obavljala više od 20 godina usluge liječenja stoke na farmi muznih krava, a sada je izgubila koncesiju, dok veterinarska stanica Varaždin koja je koncesiju dobila ne može izvršavati svoje obveze kako bi trebala.

- Kada dolazimo u veterinarsku ambulantu vrata su zatvorena i to u vrijeme kada bi trebala izdavati svjedodžbe za zdravstvenu ispravnost goveda. Imaju premalo veterinara da bi pokrili kompletno veterinarsko područje koje su uzeli - rekao je.



Moj veterinar, kako je naveo, je pet stotina metara od moje štale.



- Kad mi krava ima problem, on je kod mene za pet minuta. U mom poslu pet minuta je razlika između žive i mrtve životinje. Po ovom novom natječaju taj moj veterinar gubi posao, a najbliži koji bi ga zamijenio bio bi kilometrima daleko - rekao je.

Zagreb: Prosvjed veterinara ispred Ministarstva poljoprivrede | Foto: Neva Zganec/PIXSELL





Član Upravnog odbora Udruge Glas poduzetnika (UGP) Dario Kožul je kazao kako UGP podupire zahtjev veterinara da se sporni natječaj ukine te poziva Vladu da utječe na to da se ovakve stvari više ne događaju, odnosno da se prije objave natječaja konzultira struka.



Upozorio je kako su spremni koristiti sva pravna sredstva kako bi zaštitili mikro, male i srednje poduzetnike "koji su sve jače i sve više izloženi samovolji državnih struktura".



Prosvjednici traže hitnu obustavu natječaja, izmjenu kriterija i povratak na kriterije koji su vrijedili ranije (2020.), kojima se vrednovala stvarna opterećenost veterinara brojem grla i prisutnost na terenu, a ne puki broj zaposlenih.



Traže također da se svim korisnicima, stočarima i vlasnicima životinja, osigura dostupna veterinarska usluga u njihovim gradovima i općinama te da se u slučaju utvrđenih nepravilnosti u pripremi ili provedbi natječaja, odgovornost utvrdi kroz zakonom propisane postupke.

Ministar Vlajčić je, na upit novinara vezan uz prosvjed, istaknuo kako rezultati natječaja nisu još službeno objavljeni.



- Rezultate natječaja još nisam vidio, a mediji su već mjesecima prepuni nabrajanja tko je dobio, a tko nije. Dosta mi je nevjerodostojno da oni koji se pozivaju na zakonitost i transparentnost znaju rezultate prije nego što su oni službeno objavljeni - kazao je.

Zagreb: Prosvjed veterinara ispred Ministarstva poljoprivrede | Foto: Neva Zganec/PIXSELL





Istaknuo je da će ministarstvo, ako se pokaže da su stvarni rezultati natječaja iscurili u javnost prije nego što je postupak okončan, takvu situaciju smatrati ozbiljnom kompromitacijom postupka.



- Ako se potvrdi da je netko unaprijed znao rezultate natječaja, natječaj će biti poništen i poduzet ćemo niz ozbiljnih radnji kako se takva situacija više nikada ne bi ponovila - poručio je.



Govoreći o kriterijima natječaja, naveo je kako se nisu mijenjali posljednje tri godine te da nisu doneseni jednostranom odlukom ministarstva, nego u konzultacijama sa strukom.



- Kriteriji su doneseni u konzultacijama sa strukom i velik dio struke smatra ih dobro postavljenima i pravednima. Hrvatska veterinarska komora nije donijela jednoznačan stav. Imamo jednu strukovnu udrugu koja ovakve kriterije podržava i jednu manju koja im se protivi. To je stvarno stanje unutar struke - rekao je.



Dodao je kako Ministarstvo prati i uvažava sve argumente, ali odbacuje tvrdnje o pogodovanju bilo kome.

Zagreb: Prosvjed veterinara ispred Ministarstva poljoprivrede | Foto: Neva Zganec/PIXSELL





- Postoje tvrdnje koje nipošto ne stoje, a jedna od njih je optužba za pogodovanje. Za ono što predlažu nezadovoljni sudionici, a to je uvođenje kriterija domicilnosti za veterinare, tražili smo mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Agencija je jasno upozorila da bi takav kriterij predstavljao narušavanje tržišnog natjecanja i bio protivan zakonu - poručio je.



Kazao je i kako kriteriji natječaja nisu razlog za njegovo moguće poništenje.



- Ako je netko unaprijed znao točan rezultat utakmice, ona će se morati ponoviti jer je očito neregularna. Drugog razloga za moguće poništenje i ponavljanje ovog natječaja nema - rekao je Vlajčić.



Ministarstvo napominje da, dok je natječajni postupak još u tijeku, ne može primati predstavnike veterinara koji prosvjeduju ispred ministarstva, jer su zainteresirane strane u postupku.