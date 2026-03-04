FOTO/VIDEO Bejrut pod teškim udarima Izraela: Eksplozije i gusti dim, a avioni i dalje lete!

Sukob je eskalirao nakon što je Hezbollah u utorak i srijedu ispalio rakete i dronove prema Izraelu, kao odgovor na izraelske udare i širi regionalni rat nakon ubojstva iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija. Izraelska vojska poslala jei trupe u južni Libanon | Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS