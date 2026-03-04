FOTO/VIDEO Bejrut pod teškim udarima Izraela: Eksplozije i gusti dim, a avioni i dalje lete!
Bejrut, glavni grad Libanona, pod žestokim je izraelskim udarima. Iz izraelske vojske poručuju kako ciljaju lokacije povezane s Hezbollahom, poručuju civilima u južnim dijelovima grada da se evakuiraju. Lokalne vlasti pišu kako u izraelskim napadima ima više desetaka mrtvih, gusti oblaci dima dižu se iznad grada... | Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS