UDAR NA LIBANON

FOTO/VIDEO Bejrut pod teškim udarima Izraela: Eksplozije i gusti dim, a avioni i dalje lete!

Bejrut, glavni grad Libanona, pod žestokim je izraelskim udarima. Iz izraelske vojske poručuju kako ciljaju lokacije povezane s Hezbollahom, poručuju civilima da se evakuiraju. Lokalne vlasti pišu kako u izraelskim napadima ima više mrtvih, gusti oblaci dima dižu se iznad grada
Bejrut, glavni grad Libanona, pod žestokim je izraelskim udarima. Iz izraelske vojske poručuju kako ciljaju lokacije povezane s Hezbollahom, poručuju civilima u južnim dijelovima grada da se evakuiraju. Lokalne vlasti pišu kako u izraelskim napadima ima više desetaka mrtvih, gusti oblaci dima dižu se iznad grada... | Foto: MOHAMED AZAKIR/REUTERS
