Obavijesti

Galerija

Komentari 6
NESREĆA KOD KOLODVORA PEĆINE

FOTO/VIDEO Pogledajte kako je teretni vlak iskočio! Prekinuli promet kod Rijeke, voze busevi

Na željezničkoj stanici Sušak-Pećine u Rijeci teretni vlak je iskočio iz tračnica u srijedu oko 17.20 sati. U događaju nitko nije ozlijeđen, a na mjesto je stigla policija, potvrdili su nam iz Policijske uprave primorsko-goranske
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Vagoni iskočili iz kompozicije na pruzi Rijeka-Zagreb kod kolodvora Pećine
Kako nam priča čitatelj koji živi u blizini željezničke stanice, čuo se glasan udarac. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/18
Kako nam priča čitatelj koji živi u blizini željezničke stanice, čuo se glasan udarac. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026