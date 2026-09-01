Provjerite! Eurojackpot 70. kolo: Ovo su izvučeni brojevi

U ovom kolu nije bilo dobitnika glavne nagrade (5+2) niti u Hrvatskoj niti u ostatku Europe. Najveći osvojeni iznos iznosi 1.280.807,50 eura za pogođenih 5+1 brojeva, dok je pogođeno 5+2 brojeva ostalo bez dobitnika. Za kombinaciju 5+1 pogođeno je 5 dobitnika, ali nijedan iz Hrvatske. Za kombinaciju 5+2 nije bilo dobitnika ni u Hrvatskoj ni u Europi.

Ostale dobitne kombinacije i iznosi dobitaka su:

- 5+1: 1.280.807,50 EUR (5 dobitnika, nijedan iz Hrvatske)

- 5+2: Nema dobitnika

- 5+0: 144.463,10 EUR (5 dobitnika, nijedan iz Hrvatske)

- 4+2: 4.765,70 EUR (25 dobitnika, nijedan iz Hrvatske)

- 4+1: 374,40 EUR (459 dobitnika, 25 iz Hrvatske)

- 4+0: 137,20 EUR (1195 dobitnika, 55 iz Hrvatske)

- 3+2: 113,00 EUR (894 dobitnika, 19 iz Hrvatske)

- 2+2: 33,60 EUR (11915 dobitnika, 133 iz Hrvatske)

- 3+1: 20,60 EUR (4017 dobitnika, 66 iz Hrvatske)

- 3+0: 20,60 EUR (10414 dobitnika, 200 iz Hrvatske)

- 1+2: 11,80 EUR (29514 dobitnika, 437 iz Hrvatske)

- 2+1: 9,80 EUR (195144 dobitnika, 6793 iz Hrvatske)

Očekivani jackpot u 71. kolu iznosi 23.000.000 EUR.

Joker broj za ovo kolo je: 068567.