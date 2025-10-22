Obavijesti

OBILAZIO DVA VOZILA?

FOTO Više od 40 mrtvih. Dva autobusa frontalno se sudarila u Ugandi. Deseci ozlijeđenih

Foto: Stringer

Jedan od autobusa pokušao je izbjeći izravan sudar, ali je tom prilikom izazvao lančanu nesreću u kojoj su i druga vozila izgubila nadzor i prevrnula se, navodi policija.

Najmanje 46 ljudi je poginulo, a više desetaka ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći na srijedu na jednoj od najprometnijih autocesta u Ugandi, objavila je tamošnja policija.

Prema službenom priopćenju, do nesreće je došlo oko 00:15 po lokalnom vremenu kada su se dva autobusa, koja su se kretala u suprotnim smjerovima, frontalno sudarila na autocesti Kampala–Gulu. Do sudara je došlo kada su autobusi pokušali pretjecati kamion i automobil.

Deadly bus crash in Uganda
Foto: Stringer

- Jedan od autobusa pokušao je izbjeći izravan sudar, ali je tom prilikom izazvao lančanu nesreću u kojoj su i druga vozila izgubila nadzor i prevrnula se - navodi se u priopćenju Ugandske policije.

Prvotno je bilo objavljeno da je poginulo 63 ljudi, no policija je naknadno ispravila broj žrtava, rekavši da su među njima bili i teško ozlijeđeni koji su sada na liječenju u bolnicama u zapadnom gradu Kiryandongu.

Deadly bus crash in Uganda
Foto: Stringer

Predsjednik Ugande Yoweri Museveni izrazio je „duboku tugu“ zbog tragedije i uputio sućut obiteljima poginulih. Naložio je da svaka obitelj preminulih dobije po pet milijuna ugandskih šilinga (oko 1.430 američkih dolara), a ozlijeđeni po milijun šilinga pomoći.

Policija je pozvala vozače na veći oprez i upozorila da „opasno i nepromišljeno pretjecanje“ ostaje jedan od glavnih uzroka prometnih nesreća u zemlji.

Istraga o uzrocima nesreće je u tijeku.

