FOTO Više ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Siska

U prometnoj nesreći kraj Siska više je ozlijeđenih, javili su iz JVP-a Sisak. Prometna nesreća se dogodila nešto prije 17 sati na području Toplovca.

Kako su javili vatrogasci, riječ je o sudaru dva vozila, a ima ozlijeđenih. Prisutna je policija i HMP. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila te sedam vatrogasaca JVP-a Sisak.