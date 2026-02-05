Kako su javili vatrogasci, riječ je o sudaru dva vozila, a ima ozlijeđenih. Prisutna je policija i HMP
KRŠ I LOM
FOTO Više ozlijeđenih u sudaru dva automobila kraj Siska
U prometnoj nesreći kraj Siska više je ozlijeđenih, javili su iz JVP-a Sisak. Prometna nesreća se dogodila nešto prije 17 sati na području Toplovca.
Kako su javili vatrogasci, riječ je o sudaru dva vozila, a ima ozlijeđenih. Prisutna je policija i HMP. Na intervenciju su izašla dva vatrogasna vozila te sedam vatrogasaca JVP-a Sisak.
