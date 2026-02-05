FOTO/VIDEO 'Valovi su bili kao trokatnica': Nezapamćena oluja u Dalmaciji, jugo potopilo rive

Ja se ne sjećam da je ikada ovako bilo, rekao je za Hinu vatrogasni zapovjednik grada Kaštela Darko Maretić nakon što je sredozemna ciklona u srijedu svom snagom zahvatila Hrvatsku, donoseći sa sobom obilnu kišu, neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine. Dok je na sjevernom Jadranu palo i više od sto litara kiše po četvornom metru, najdramatičniji prizori stizali su iz Dalmacije. Jugo s orkanskim udarima izazvalo potpuni kaos, poplavilo niže dijelove obale i odsjeklo otoke od kopna.

U svega sat i pol, vatrogasci su zaprimili pedesetak dojava o poplavama objekata na rivi svih sedam Kaštela.

- Podigla se razina mora, velika je plima, jako jugo. Nismo od neke velike pomoći dok se vrijeme ne smiri - rekao je sinoć.

Dok su vodu ispumpavali iz objekata udaljenijih od obale, onima uz samu rivu nisu mogli pomoći sve dok se more ne povuče. Stanovnici su proveli besanu noć braneći svoju imovinu vrećama s pijeskom i improviziranim barijerama.

- Ljudima je sve poplavljeno. Ulice su pod vodom. Išao sam im pomoći i pronašao se u centru naleta valova. Bilo mi je žao ljudi. Morao sam im pomoći. Nikada nisam vidio nešto ovakvo - kazao je čitatelj.

Svjetioničar Vojo Šain opisao ih je za Morski.hr kao visoke poput trokatnice, dodavši kako zbog sigurnosti nisu izlazili iz kuće.

- Kad su ovako loša vremena, moramo voditi računa da ne dođemo u situaciju da se na bilo koji način ozlijedimo. Kad se smiri, znat ćemo i je li jugo napravilo kakvu štetu - kazao je.

Nevera praćena olujnim jugoistočnim vjetrom, koji je na mahove dosezao brzinu od 60 kilometara na sat, započela je oko 20 sati. U kombinaciji s izraženom plimom, razina mora podigla se za više od 70 centimetara, što je bilo dovoljno da se prelije preko obale.

Na službenoj postaji Državnog hidrometeorološkog zavoda na splitskom Marjanu zabilježen je udar juga od 131,4 km/h. Apsolutni rekord i dalje drži udar od 149 km/h iz veljače 1986. godine. Još snažniji vjetar zabilježen je na Palagruži, gdje je izmjeren udar od čak 137 km/h, dok su meteorološke plutače na otvorenom moru bilježile valove visoke i do osam metara.

No, najveće probleme stvorio je spoj olujnog vjetra i izraženog niskog tlaka zraka, koji je uzrokovao ekstremnu ciklonalnu plimu. Mareografi u srednjoj Dalmaciji zabilježili su razinu mora koja je bila viša od 70 centimetara iznad uobičajenih vrijednosti.

Vrhunac plimnog vala dogodio se između 18 i 21 sat. Meteorološko-oceanografska plutača DHMZ-a izmjerila je valove visoke i do osam metara.

Kako je potvrdio Izidor Pelajić, metorolog u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', valovi su na Palagruži valovi dosegli i do 8 metara, kod Molunta do sedam metara, u Viškom kanalu oko četiri metra, dok su na operativnim plutačama također zabilježeni valovi do četiri metra. U Kvarneru su valovi nešto niži i dosezali do tri metra.

Nevrijeme nije poštedjelo ni ostatak Dalmacije. Split je u srijedu poslijepodne paralizirala obilna kiša, koja je sadržavala i saharski pijesak zbog dotoka zraka sa sjevera Afrike. Na Bačvicama je snažan nalet vjetra srušio zaštitnu ogradu gradilišta novog hotela, no srećom nitko nije ozlijeđen.

Problema je bilo i u Omišu, gdje su zbog začepljenih šahtova poplavljene brojne ulice, a voda je ulazila u kuće i poslovne prostore.

- Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće. Prošli tjedan je isto napadalo jako puno kiše. Naravno da su šahtovi i dalje neprohodni. Voda nema gdje. Poplava se uglavnom zadrži do 15 centimetara, ali nikad ovoliko. Ljudi hodaju sa najlonskim vrećicama na nogama i gumenim čizmama. Grad ne radi na rješavanju problema - ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke potopljenih ulica Omiša.

Zapovjednik DVD-a Omiš Višeslav Pešić rekao je za 24sata sinoć da su veliki problemi s plimom i osekom.

- Plima je ogromna i dolazi do podizanja Cetine. Čekamo da se voda povuče. Krenula je ulazit u objekte. Građani su naviknuti na to. Nažalost žive s tim. Nadamo se da ćemo što prije moći krenuti sanirati sve - rekao je.

