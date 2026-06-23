FOTO Vjesnik kao da nikada nije ni postojao: 'Neka ga sruše što prije. Ovo je sada samo ruglo...'

Svega nekoliko etaža zgrade Vjesnika ostalo je kao simbol medija u Zagrebu. Par bagera i desetak radnika ruši ono što je preostalo. Radnici vodom polijevaju mjesto gdje bager kopa kako se prašina ne bi dizala. Temperature u hladu su 35 stupnjeva, a tek poneki građani zastanu i pogledaju nekoć medijskog diva.

Vjesnik je izgorio u razornom požaru u studenom 2025. Gašenjem, a kasnije rušenjem zgrade bio je stopiran i promet Slavonskom avenijom što je izazvalo prometni kolaps. Sredinom ožujka ove godine bilo je stopirano i rušenje Vjesnika zbog pronađenog azbesta na 15. katu nebodera.

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Pronađeni azbest u potpunosti je uklonjen krajem travnja. Kako su nam tada kazali iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. azbest je odvezen na za to predviđenu lokaciju, na odlagalište u Virovitici. Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom.

Građane je brinulo njihovo zdravlje, a stručnjaci su govorili kako bi micanje azbesta moglo biti i pogubno. Policija je vrlo brzo doznala tko je kriv za požar Vjesnika, dvojica maturanata. Tri mjeseca nakon požara, Općinsko kazneno državno odvjetništvo završilo je istragu i podignulo optužnicu protiv dvojice tada netom punoljetnih mladića.

Zagreb: Rušenje Vjesnika nastavlja se i nedjeljom | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv dvojice maturanata koje se tereti za izazivanje požara u neboderu Vjesnika, piše Hajdi Karakaš Jakubin za Jutarnji list. Dvojica mladića već se neko vrijeme nalaze u kućnom pritvoru s nanogicama, a budući da se ne radi o pritvorskom predmetu, očekuje se da bi im suđenje moglo početi na jesen.

Tereti ih se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti i štetu velikih razmjera, a za to kazneno djelo zakon predviđa kaznu do deset godina zatvora. Jedan od mladića u međuvremenu je online završio školovanje s vrlo dobrim uspjehom te je u tijeku pisanje mature. Ispit će polagati od kuće, gdje će doći stručni tim. Drugi optuženi ima poteškoća sa školovanjem zbog drugačijih uvjeta, no njegov odvjetnik ističe da je škola suradljiva.

Zagreb: Rušenje Vjesnika nastavlja se i nedjeljom | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Gradnju nebodera, požar i rušenje budnim okom su promatrali prvi susjedi zgrade, Franjo (90) i Drago (89).

- Ja sam ga gledao kako su ga gradili. Kad se počeo graditi on, gradio se i Autoput Zagreb-Beograd. Danas je to Slavonska avenija. Gledao sam kako gori, a sad gledam kako ga ruše. Nadam se da će to napraviti što prije. Ovo je sada samo ruglo u gradu - ispričao nam je Franjo tada.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:53 Franjo i Drago svaki dan prate rušenje Vjesnika: 'Gledam ga iz sobe već 50 godina. Teško je...' | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Nedostajalo im je, kako su nam tada rekli, stara vremena kada je sve oko zgrade Vjesnika cvjetalo. Sve je vrilo od ljudi, kioska, gostiona i druženja. Sada to, kako nam je rekao, više nemaju. Ostalo im je jedino druženje ispred izgorjelog Vjesnika koji svakim danom sve više i više nestaje.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao je da je predviđeno da se svaka etaža uklanja otprilike jedan dan, pa bi do polovice srpnja neboder trebao biti potpuno uklonjen.

Što se tiče budućnosti lokacije na kojoj je bio Vjesnik, Bačić je novinarima rekao da je država vlasnik 64 posto kompleksa, a spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

- Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija - poručio je tada ministar medijima.