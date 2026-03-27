FOTO Vjetar i dalje stvara probleme: U Zagrebu se srušila stabla u nekoliko naselja

Olujni vjetar nastavio je rušiti stabla po gradu Zagrebu. Na križanju Selske i Zagorske urušila su se čak dva bora i poremetila promet, javlja nam naš čitatelj.



Kod Ulici grada Vukovara, blizu Trešnjevačkog placa, također se jedno urušilo na cestu te je promet obustavljen.

Zagreb: Promet kod Trešnjevačkog placa obustavljen nakon pada stabla



U kasnijim noćnim satima srušilo se i jedno stablo na Bukovcu.