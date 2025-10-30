FOTO Vježba talačke krize po školama: Specijalci pokazali što napraviti u kriznim situacijama

Tijekom protekla tri dana Policijska uprava sisačko-moslavačka provela je u tri škole na području Siska, Gline i Kutine vježbu simulacije napadača u školi, javili su iz policije. Ova vježba, organizirana kao edukacija ravnatelja, ali i osnivača škola, imala je za cilj pokazati koliko su tehnička priprema i pravodobna reakcija presudne u situacijama koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti učenika i djelatnika.

Foto: pu sisačko moslavačka





Scenarij je poslužio kao prikaz mogućeg kriznog događaja. U takvim situacijama svaka sekunda može biti presudna, a jasno definirani postupci i dobra suradnja svih uključenih ključ su uspješnog odgovora na prijetnju. Policijska uprava sisačko-moslavačka aktivno surađuje sa školama na izradi planova sigurnosti, a ovakve vježbe služe upravo tome da se teorija pretoči u praksu.

Foto: pu sisačko moslavačka





Ravnatelji škola koji su prisustvovali vježbama izrazili su zadovoljstvo provedenom aktivnošću te zahvalnost policiji na kontinuiranoj podršci. Istaknuli su kako im pomoć policije u izradi i provedbi planova sigurnosti daje dodatnu sigurnost. Posebno su pohvalili činjenicu da policijski službenici Policijske uprave sisačko-moslavačke ne samo savjetuju, već i aktivno sudjeluju u provođenju konkretnih mjera zaštite.



- Sigurnost djece i mladih jedan je od najvažnijih zadataka zajednice, a upravo ovakve vježbe pokazuju koliko je važno da svi, od obrazovnih ustanova do nadležnih službi, djeluju zajednički, odgovorno i pripremljeno - kazali su iz policijske uprave.