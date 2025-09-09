FOTO Prometni kaos u Zagrebu: Vozačica zapela na tračnicama, preusmjerili 2 tramvajske linije!

Stopirala je sav tramvajski promet. Bilo je to oko 6.30 sati, rekla nam je čitateljica o automobilu koji je u utorak zapeo na tračnicama na Ribnjaku, na mjestu gdje su radovi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u Ulici Ribnjak, linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, a linija 14 prometuje do Maksimira. Putnike na relaciji Mihaljevac-Kaptol prevoze autobusi - objavio je ZET.

ZET je od ponedjeljka prešao na jesenski vozni red, što znači pojačani intenzitet vožnje tramvajskih i autobusnih linija, prilagođen većoj potražnji građana za javnim prijevozom.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako obnova pruge na Ribnjaku još nije u potpunosti završena, od ponedjeljka opet voze tramvajske linije 8, 14 i 15, kao i noćna linija 33 prema Mihaljevcu. Time se ukida privremena autobusna linija 613 (Kaptol – Gračansko dolje), koja je vozila za vrijeme radova.