FOTO Prometni kaos u Zagrebu: Vozačica zapela na tračnicama, preusmjerili 2 tramvajske linije!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
5
Foto: Čitatelj 24sata

Auto je zapeo na tračnicama u Ribnjaku i zaustavio tramvaje! Linije 8 i 14 preusmjerene, putnike prevoze autobusi. ZET je pojačao vožnje zbog jesenskog reda vožnje

Stopirala je sav tramvajski promet. Bilo je to oko 6.30 sati, rekla nam je čitateljica o automobilu koji je u utorak zapeo na tračnicama na Ribnjaku, na mjestu gdje su radovi.

Foto: Čitatelj 24sata

- Zbog vozila koje je upalo u raskopani dio pruge u Ulici Ribnjak, linija 8 preusmjerena je na Kvaternikov trg, a linija 14 prometuje do Maksimira. Putnike na relaciji Mihaljevac-Kaptol prevoze autobusi - objavio je ZET. 

ZET je od ponedjeljka prešao na jesenski vozni red, što znači pojačani intenzitet vožnje tramvajskih i autobusnih linija, prilagođen većoj potražnji građana za javnim prijevozom.

Foto: Čitatelj 24sata

Iako obnova pruge na Ribnjaku još nije u potpunosti završena, od ponedjeljka opet voze tramvajske linije 8, 14 i 15, kao i noćna linija 33 prema Mihaljevcu. Time se ukida privremena autobusna linija 613 (Kaptol – Gračansko dolje), koja je vozila za vrijeme radova.

