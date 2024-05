FOTO Vučić se na izglasavanju u UN-u ogrnuo zastavom Srbije: 'Mi nismo genocidan narod!'

Opća skupština UN-a usvojila je nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici. Podržale su ga 84 države, 19 ih je bilo protiv, a 68 suzdržanih. Srbija se, unatoč tome što tekst rezolucije nigdje ne osuđuje tu zemlju ili Srbe za krivnju za genocid, Srbija se ovoj rezoluciji žestoko protivi.

UN General Assembly votes on Srebrenica genocide resolution in New York | Foto: Eduardo Munoz

Tamošnji predsjednik Aleksandar Vučić stigao je u UN, gdje je održao govor. Na svojim društvenim mrežama pohvalio se da je sa sobom ponio zastavu Srbije, a na izglasavanju se njome ogrnuo.

- Branit ću je i čuvati. I ponosit ću se njom. Mi nismo genocidan narod! - napisao je Vučić na Instagramu.

Rezoluciju naziva Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. donijeli su pozivajući se na presude Međunarodnog suda pravde te Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Naglašava da je odgovornost za genocid individualizirana.

Za usvajanje je bila potrebna obična većina u Općoj skupštini, odnosno 97 glasova. Hrvatska je među zemljama koje su sponzorirale rezoluciju. Predložile su je Njemačka i Ruanda. Među zemljama koje su glasale protiv Tezolucije bile su Kina, Mađarska, Rusija, Bjelorusija i Srbija, dok se među zemljama koje su podržale Rezoluciju Albanija, Australija, Austrija, Belgija, BiH, Bugarska, Hrvatska, Češka, Egipat, Francuska, Njemačka, Irska, Crna Gora, Slovenija, Sjeverna Makedonija, Velika Britanija, Ukrajina...

Foto: un