FOTO Zaboravite na Slavoluk pobjede, stiže Slavoluk Trump! Trump: Za koga je? Za mene!

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine. | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
