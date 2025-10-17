FOTO Zaboravite na Slavoluk pobjede, stiže Slavoluk Trump! Trump: Za koga je? Za mene!

Unatoč Trumpovu entuzijazmu, put do realizacije je složen. Izgradnja spomenika u Washingtonu podliježe strogom procesu odobravanja koji uključuje čak 24 koraka. Projekt mora dobiti zeleno svjetlo Kongresa te dviju ključnih komisija, Nacionalne komisije za planiranje glavnog grada (NCPC) i Komisije za likovnu umjetnost (CFA). Stručnjaci upozoravaju da samo proces odobravanja, koji uključuje i procjenu utjecaja na okoliš, može trajati više od godinu dana. Preston Bryant, bivši predsjednik NCPC-a, izjavio je za BBC kako je "teško zamisliti da će slavoluk biti dizajniran, odobren i izgrađen" do planiranog roka, 4. srpnja 2026. | Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS