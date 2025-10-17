FOTO Zaboravite na Slavoluk pobjede, stiže Slavoluk Trump! Trump: Za koga je? Za mene!

Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine.
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine. |
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Američki predsjednik Donald Trump najavio je novi ambiciozni projekt, izgradnju monumentalnog slavoluka u Washingtonu. Neformalno prozvan "Arc de Trump", spomenik je zamišljen kao kruna proslave 250. godišnjice američke neovisnosti sljedeće godine.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Planirani slavoluk trebao bi stajati na ulazu u glavni grad, nasuprot Lincolnovog memorijala, na kružnom toku gdje završava Arlingtonski memorijalni most. "Svaki put kad netko pređe preko tog prekrasnog mosta do Lincolnovog memorijala, doslovno kaže da bi nešto trebalo biti ovdje", izjavio je Trump predstavljajući projekt
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Inspiracija je očigledna: pariški Slavoluk pobjede. Projekt arhitektonske tvrtke Harrison Design predviđa bijeli slavoluk s kipom Slobode na vrhu. Trump je donatorima pokazao tri modela, jasno istaknuvši da je najveća verzija njegov favorit.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Financiranje projekta trebalo bi doći iz privatnih izvora. Trump je najavio da bi se mogao iskoristiti višak sredstava prikupljenih za izgradnju nove dvorane za bal u Bijeloj kući...
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Unatoč Trumpovu entuzijazmu, put do realizacije je složen. Izgradnja spomenika u Washingtonu podliježe strogom procesu odobravanja koji uključuje čak 24 koraka. Projekt mora dobiti zeleno svjetlo Kongresa te dviju ključnih komisija, Nacionalne komisije za planiranje glavnog grada (NCPC) i Komisije za likovnu umjetnost (CFA). Stručnjaci upozoravaju da samo proces odobravanja, koji uključuje i procjenu utjecaja na okoliš, može trajati više od godinu dana. Preston Bryant, bivši predsjednik NCPC-a, izjavio je za BBC kako je "teško zamisliti da će slavoluk biti dizajniran, odobren i izgrađen" do planiranog roka, 4. srpnja 2026.
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
"Bit će to zaista predivno, fantastično nešto", kazao je Trump o slavoluku. Kad su ga upitali za koga je slavoluk, Trump je spremno odgovorio - za mene!
| Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
Foto JONATHAN ERNST/REUTERS
Foto NATHAN HOWARD/REUTERS
Foto NATHAN HOWARD/REUTERS
Foto NATHAN HOWARD/REUTERS
Foto JONATHAN ERNST/REUTERS
Foto JONATHAN ERNST/REUTERS