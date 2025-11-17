VUKOVARSKA FOTO Zagreb tradicionalno odao počast gradu heroju Vukovaru

Odlukom Hrvatskog sabora, 18. studeni se od 2020. obilježava kao državni blagdan i neradni dan. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje obilježava se u sjećanje na dan kada je 1991. slomljena herojska obrana grada Vukovara, kada je u Škabrnji počinjen stravičan. Zagrepčani su tradicionalno u Vukovarskoj položili lampione za sve koji su se herojski suprotstavili genocidnom neprijatelju