FOTO Zapalio se vlak u Zagrebu: Strojovođu odvela hitna

Zapalio se vlak u Zagrebu, potvrdili su nam zagrebački vatrogasci. Dojavu o požaru zaprimili su nešto iza 11 sati navečer u srijedu. Strojovođa je zaustavio vlak na stajalištu Trnava.

Foto: Čitatelj 24sata

Policija je vatrogscima javila i da je hitna na putu jer se strojovođa nadisao dima. Po dolasku na mjesto intervencije potvrdili su da kompozicija vlaka stoji na stajalištu te da na prvu ne vide otvoreni plamen. Radilo se o požaru kompresora u lokomotive, a lokomotiva je bila isključena iz naponske mreže.

Do njihovog dolaska požar je su pogasili aparatima za početno gašenje požara djelatnici HŽ-a u tom vlaku.