Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće.
ZATVORILI DIO ŠTAJERSKE AUTOCESTE
FOTO Zatvorili autocestu u Sloveniji zbog teške prometne nesreće: Izbio ogroman požar!
Čitanje članka: < 1 min
StartFragment Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće. Na mjestu nesreće izbio je veliki požar, vatrogasci se bore s buktinjom.
StartFragment Prema neslužbenim informacijama, u nesreći je sudjelovala cisterna.
EndFragment
Vozači osobnih vozila trebaju se kod Slovenske Bistrice preusmjeriti na regionalnu cestu prema Celju, a kod Slovenskih Konjica prema Mariboru, savjetuje Prometno-informacijski centar, piše 24ur.
Detalji nesreće nisu još uvijek poznati.
EndFragment
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku