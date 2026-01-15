FOTO Zatvorili autocestu u Sloveniji zbog teške prometne nesreće: Izbio ogroman požar!

StartFragment Štajerska autocesta u Sloveniji zatvorena je u oba smjera između izlaza Slovenske Konjice i Slovenska Bistrica Jug zbog teške prometne nesreće. Na mjestu nesreće izbio je veliki požar, vatrogasci se bore s buktinjom.

Foto: 24ur.com

StartFragment Prema neslužbenim informacijama, u nesreći je sudjelovala cisterna.

EndFragment

Vozači osobnih vozila trebaju se kod Slovenske Bistrice preusmjeriti na regionalnu cestu prema Celju, a kod Slovenskih Konjica prema Mariboru, savjetuje Prometno-informacijski centar, piše 24ur.

Foto: 24ur.com

Detalji nesreće nisu još uvijek poznati.

EndFragment