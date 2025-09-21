Obavijesti

OKO 3000 FOLKLORAŠA

FOTO Završavaju 'Vinkovačke jeseni': Evo kako je bilo na svečanom mimohodu sudionika

U Svečanom mimohodu sudionika 60. Vinkovačkih jeseni i Reviji konjskih zaprega, u nedjelju je u pjesmi i plesu ulicama Vinkovaca prošlo više od 3.000 folkloraša iz 70-ak folklornih skupina iz Hrvatske i dijaspore koje njeguju izvorni hrvatski folklor, te 80 svečano ukrašenih zaprega i konjanika.
U Svečanom mimohodu sudionika 60. Vinkovačkih jeseni i Reviji konjskih zaprega, u nedjelju je u pjesmi i plesu ulicama Vinkovaca prošlo više od 3.000 folkloraša iz 70-ak folklornih skupina iz Hrvatske i dijaspore koje njeguju izvorni hrvatski folklor, te 80 svečano ukrašenih zaprega i konjanika. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
