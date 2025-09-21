FOTO Završavaju 'Vinkovačke jeseni': Evo kako je bilo na svečanom mimohodu sudionika

U Svečanom mimohodu sudionika 60. Vinkovačkih jeseni i Reviji konjskih zaprega, u nedjelju je u pjesmi i plesu ulicama Vinkovaca prošlo više od 3.000 folkloraša iz 70-ak folklornih skupina iz Hrvatske i dijaspore koje njeguju izvorni hrvatski folklor, te 80 svečano ukrašenih zaprega i konjanika.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
"Lijepo je vidjeti u našem gradu kako je cijela Hrvatska na jednom mjestu, da hrvatski narod diše kao jedno i čuva svoju tradiciju pokazujući svoje najveće vrijednosti. Zahvaljujem se svim kudovima diljem Hrvatske i dijaspore što su izdvojili svoje vrijeme da budu dio najljepše manifestacije na svijetu”, poručio je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Na tisuće posjetitelja imali su prigodu uživati u pjesmama, plesovima i narodnom ruhu sudionika od istoka do krajnjeg juga Hrvatske.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ovogodišnje, 60. Vinkovačke jeseni održavaju se od 12. do 21. rujna i završavaju večeras koncertom Prljavog kazališta.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U okviru 60. Vinkovačkih jeseni u proteklih 10 dana održano je niz folklornih, gospodarskih, kulturnih i športskim priredbi među kojima je najznačajniji Svečani mimohod sudionika 60. Vinkovačkih jeseni i Revija konjskih zaprega, Državna smotra hrvatskog izvornog folklora i Dječje Vinkovačke jeseni.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić rekao je na otvorenju 12. rujna da 'svi gradovi imaju četiri godišnja doba, a Vinkovci pet kada započinju Vinkovačke jeseni'.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Naš grad tada postaje jedna velika pozornica tradicijske kulture, a deset dana Vinkovčani i gosti uživaju u pjesmi, plesu, zvucima tambure i raskošnim nošnjama. Ponosni smo što Jeseni odavno prelaze granice Hrvatske, a rado ih dijelimo i s gostima iz drugih zemalja, izjavio je na otvorenju Romić.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
