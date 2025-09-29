Zgrada na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu uz niz investitora stoji nedovršena 35 godina
FOTO Žele obnoviti zapuštenu zgradu od osam katova. Plan su uredski i maloprodajni prostori
Godinama zapuštena betonska konstrukcija na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola u Zagrebu napokon bi trebala dobiti svoju funkciju. Zgrada čija je priča započela krajem 80-ih godina zjapila je prazna zbog niza pravnih i vlasničkih komplikacija, a 18. lipnja ove godine kupio je je suosnivač Sofascorea Zlatko Hrkać preko tvrtke F&D Re Vrbani, s partnerom Darijom Bošnjakom, zagrebačkim investitorom u nekretninski biznis. Zgradu su kupili od tvrtke B2 portfolio, specijalizirane za otkup dugova. Hrkać i njegov partner planiraju je staviti u funkciju kroz uredske i maloprodajne prostore.
