Obavijesti

News

Komentari 2
ČETVRTI POKUŠAJ PLUS+

FOTO Žele obnoviti zapuštenu zgradu od osam katova. Plan su uredski i maloprodajni prostori

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Žele obnoviti zapuštenu zgradu od osam katova. Plan su uredski i maloprodajni prostori

Zgrada na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu uz niz investitora stoji nedovršena 35 godina

Godinama zapuštena betonska konstrukcija na križanju Zagrebačke avenije i Ulice hrvatskog sokola u Zagrebu napokon bi trebala dobiti svoju funkciju. Zgrada čija je priča započela krajem 80-ih godina zjapila je prazna zbog niza pravnih i vlasničkih komplikacija, a 18. lipnja ove godine kupio je je suosnivač Sofascorea Zlatko Hrkać preko tvrtke F&D Re Vrbani, s partnerom Darijom Bošnjakom, zagrebačkim investitorom u nekretninski biznis. Zgradu su kupili od tvrtke B2 portfolio, specijalizirane za otkup dugova. Hrkać i njegov partner planiraju je staviti u funkciju kroz uredske i maloprodajne prostore.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025