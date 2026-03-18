FOTO Zelena rijeka, pivo i ponos: Ovako se slavio Dan svetog Patrika diljem svijeta...

Bježeći od gladi i siromaštva, irski emigranti su u novom svijetu čvrsto čuvali svoj kulturni identitet, a Dan svetog Patrika postao je dan iskazivanja nacionalnog ponosa. Prva parada održana je u Bostonu 1737. godine, a ona u New Yorku, koja je započela 1762., danas je najveća i najstarija na svijetu, okupljajući preko 150 tisuća sudionika i do dva milijuna gledatelja. Ove parade, s glazbom, plesom i raskošnim platformama, inspirirale su Irsku da i sama prihvati vedriji i otvoreniji način slavlja. | Foto: Eduardo Munoz