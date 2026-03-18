FOTO Zelena rijeka, pivo i ponos: Ovako se slavio Dan svetog Patrika diljem svijeta...

Sredinom ožujka svake godine svijet na jedan dan postane irski. Rijeke se boje u zeleno, pivo teče u potocima, a milijuni ljudi, bez obzira na podrijetlo, ponosno nose djetelinu na reveru. Dan svetog Patrika, 17. ožujka, odavno je prerastao okvire skromnog vjerskog blagdana i pretvorio se u jednu od najprepoznatljivijih globalnih proslava, slaveći kulturu, nasljeđe i otpornost malenog otoka čiji je duh osvojio planet.
Ono što je započelo kao dan sjećanja na smrt sveca zaštitnika Irske danas je spektakl koji se prostire od Dublina i New Yorka do Tokija, Buenos Airesa, pa čak i Međunarodne svemirske postaje.
| Foto: Evelyn Hockstein
Foto: Evelyn Hockstein
| Foto: Evelyn Hockstein
Ironično, tradicija bučnih parada i masovnih okupljanja nije potekla sa "Smaragdnog otoka", već su je stvorili oni koji su ga morali napustiti.
| Foto: Jonathan Dyer
Priča o svetom Patriku puna je obrata. Prije svega, on uopće nije bio Irac. Rođen je kao Maewyn Succat oko 385. godine u rimskoj Britaniji u imućnoj obitelji. Sa šesnaest godina oteli su ga irski gusari i odveli u Irsku kao roba, gdje je šest godina radio kao pastir. Upravo je u tom teškom razdoblju pronašao utjehu u kršćanstvu.
| Foto: Evelyn Hockstein
Nakon što je uspio pobjeći i vratiti se kući, osjetio je duhovni poziv da se vrati u Irsku, ali ovaj put kao misionar. Godinama je putovao otokom, osnivao crkve i samostane te preobraćao pogansko stanovništvo na kršćanstvo.
| Foto: Evelyn Hockstein
Prema najpoznatijoj legendi, koristio je djetelinu s tri lista (shamrock) kako bi Ircima objasnio koncept Presvetog Trojstva, čime je djetelina postala neizostavan simbol irskog identiteta. Blagdan se slavi 17. ožujka, na dan njegove smrti oko 461. godine.
| Foto: Eduardo Munoz
Stoljećima je Dan svetog Patrika u Irskoj bio isključivo vjerski blagdan. Bio je to dan za odlazak na misu i obiteljsko druženje, a pubovi su, prema zakonu, bili zatvoreni sve do 1970-ih godina.
| Foto: Shannon Stapleton
Transformacija u sekularnu proslavu kakvu danas poznajemo djelo je irske dijaspore, posebice one u Sjedinjenim Američkim Državama.
| Foto: Eduardo Munoz
Bježeći od gladi i siromaštva, irski emigranti su u novom svijetu čvrsto čuvali svoj kulturni identitet, a Dan svetog Patrika postao je dan iskazivanja nacionalnog ponosa. Prva parada održana je u Bostonu 1737. godine, a ona u New Yorku, koja je započela 1762., danas je najveća i najstarija na svijetu, okupljajući preko 150 tisuća sudionika i do dva milijuna gledatelja. Ove parade, s glazbom, plesom i raskošnim platformama, inspirirale su Irsku da i sama prihvati vedriji i otvoreniji način slavlja.
| Foto: Eduardo Munoz
Zelena boja, danas sinonim za Irsku, izvorno nije bila povezana sa svetim Patrikom, već plava. No, zbog nadimka "Smaragdni otok" i njezine važnosti u irskim pokretima za neovisnost, zelena je postala dominantna boja. Danas je tradicija toliko jaka da se oni koji ne nose nešto zeleno riskiraju razigrano štipanje.
| Foto: Eduardo Munoz
Vrhunac globalnog "ozelenjavanja" je inicijativa Turističke zajednice Irske, u sklopu koje se brojne svjetske znamenitosti osvjetljavaju zeleno, uključujući rimski Koloseum, Operu u Sydneyju i slapove Niagare.
| Foto: Shannon Stapleton
Najpoznatiji primjer je svakako Chicago, gdje se od 1962. godine rijeka Chicago boji u jarko zelenu boju pomoću ekološki prihvatljivog praha na bazi povrća, stvarajući prizor koji oduzima dah. Proslava je nezamisliva bez irske hrane i pića, a na sam dan se diljem svijeta popije oko 13 milijuna krigli piva Guinness, što je više nego dvostruko od prosječnog dana.
| Foto: Eduardo Munoz
Širina proslave najbolje se vidi na mjestima gdje se to najmanje očekuje. Na karipskom otoku Montserrat, poznatom kao "Smaragdni otok Kariba", Dan svetog Patrika je državni praznik – jedino mjesto izvan Irske s takvim statusom. Tamošnja proslava jedinstven je spoj irskog nasljeđa i komemoracije neuspjelog ustanka robova iz 1768. godine.
| Foto: Eduardo Munoz
U Buenos Airesu se održava najveća parada u Južnoj Americi, dok Tokio ugošćuje živopisni festival koji spaja irsku tradiciju s japanskom estetikom. Proslava je nadišla i granice Zemlje; astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji obilježavali su ovaj dan svirajući irsku glazbu u bestežinskom stanju ili fotografirajući zeleni otok iz orbite. To samo potvrđuje da je duh svetog Patrika doista univerzalan, sposoban ujediniti cijeli svijet u jednodnevnoj proslavi radosti i zajedništva.
| Foto: Eduardo Munoz
