FOTO Žena (33) kod Dubrovnika u WC bacila kokain i marihuanu. Policajci morali rastavljati cijevi

Žena (33) istresala je vrećice s drogom u WC školjku kada su policijski službenici kročili u obiteljsku kuću na Zvekovici nedaleko Dubrovnika u kojoj živi sa svojim suprugom, izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Na nagovor supruga, 33-godišnjakinja je drogu uzela iz spavaće sobe i u kanalizacijski sustav istresla najmanje 70 grama kokaina i 367 grama marihuane. Morali su rastaviti kanalizacijske cijevi kako bi pronašli gotovo svu bačenu drogu.

Daljnjom pretragom kuće pronašli su digitalnu vagu, manju količinu marihuane i ruksak u kojem se nalazilo 14.835,00 eura, 53,00 dolara i 10,00 funti, za koji novac se sumnja da je prikupljen prodajom droge. Sva pronađena droga i novac su uz potvrdu oduzeti, a oduzeta su im i tri osobna vozila zbog indicija da su počinili kazneno djelo pranja novca.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno kako je osumnjičeni navedenu drogu nabavio i držao u kući radi dalje prodaje konzumentima kao i da je marihuanu u više navrata davao na trošenje 33-godišnjoj supruzi.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i promet drogama i kazneno djelo omogućavanje trošenja droge, osumnjičeni je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Uz kaznenu prijavu je u pritvorsku jedinicu predana i njegova 33-godišnja supruga i to zbog sumnje da je počinila kazneno djelo sprečavanje dokazivanja. Pretragu su obavili policijski službenici Službe kriminalističke policije, Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske i PGP Gruda temeljem naloga Županijskog suda u Dubrovniku.