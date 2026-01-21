Obavijesti

Galerija

Komentari 6
BUNT NA GODIŠNJICU

FOTO Žestoki prosvjedi protiv Trumpa i ICE-a: Tisuće marširale ulicama u gradovima SAD-a

Tisuće američkih radnika i studenata u utorak su marširale ulicama gradova i sveučilišnih kampusa izražavajući protivljenje imigracijskoj politici predsjednika Donalda Trumpa.
Protest against U.S. President Donald Trump's policies in Los Angeles
Na prvu godišnjicu njegova drugog mandata, diljem zemlje izbili su prosvjedi protiv oštrih mjera prema migrantima koje su izazvale bijes javnosti nakon što su savezni agenti izvukli američku državljanku iz automobila i u prethodnim tjednima ustrijelili aktivisticu Renee Good u Minneapolisu. | Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
1/60
Na prvu godišnjicu njegova drugog mandata, diljem zemlje izbili su prosvjedi protiv oštrih mjera prema migrantima koje su izazvale bijes javnosti nakon što su savezni agenti izvukli američku državljanku iz automobila i u prethodnim tjednima ustrijelili aktivisticu Renee Good u Minneapolisu. | Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Komentari 6

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026