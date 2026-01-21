FOTO Žestoki prosvjedi protiv Trumpa i ICE-a: Tisuće marširale ulicama u gradovima SAD-a

Tisuće američkih radnika i studenata u utorak su marširale ulicama gradova i sveučilišnih kampusa izražavajući protivljenje imigracijskoj politici predsjednika Donalda Trumpa.
Na prvu godišnjicu njegova drugog mandata, diljem zemlje izbili su prosvjedi protiv oštrih mjera prema migrantima koje su izazvale bijes javnosti nakon što su savezni agenti izvukli američku državljanku iz automobila i u prethodnim tjednima ustrijelili aktivisticu Renee Good u Minneapolisu.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Na prvu godišnjicu njegova drugog mandata, diljem zemlje izbili su prosvjedi protiv oštrih mjera prema migrantima koje su izazvale bijes javnosti nakon što su savezni agenti izvukli američku državljanku iz automobila i u prethodnim tjednima ustrijelili aktivisticu Renee Good u Minneapolisu.
|
Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Na prvu godišnjicu njegova drugog mandata, diljem zemlje izbili su prosvjedi protiv oštrih mjera prema migrantima koje su izazvale bijes javnosti nakon što su savezni agenti izvukli američku državljanku iz automobila i u prethodnim tjednima ustrijelili aktivisticu Renee Good u Minneapolisu.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Stotine prosvjednika okupile su se u Washingtonu i manjim gradovima poput Ashevillea u Sjevernoj Karolini, gdje su demonstranti marširali središtem grada uzvikujući "No ICE, no KKK, no fascist USA", prema snimkama objavljenima na internetu, prenosi Reuters.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Trumpova administracija tvrdi da ima mandat birača za deportaciju milijuna imigranata koji u zemlji borave nezakonito. Međutim, nedavne ankete pokazuju da većina Amerikanaca ne odobrava uporabu sile od strane službenika Imigracijskog i carinskog ureda (ICE) i drugih saveznih agencija.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Sveučilišni studenti prosvjedovali su u Clevelandu, savezna država Ohio, uzvikujući "Bez mržnje, bez straha, izbjeglice su dobrodošle", dok su srednjoškolci u Santa Feu, Novi Meksiko, napustili nastavu kako bi prisustvovali skupu "Zaustavite ICE teror" ispred zgrade državnog parlamenta, navode organizatori prosvjeda i školske vlasti.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Akcije su organizirale lijevo orijentirane skupine poput Indivisible i 50501, kao i sindikati i građanske udruge koje se protive centrima za zadržavanje migranata, poput onoga u El Pasu u Teksasu, gdje su prema navodima saveznih vlasti u posljednjih šest tjedana umrle tri osobe.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Prosvjedi su se trebali nastaviti na zapadu zemlje, u gradovima poput San Francisca i Seattlea, gdje su planirani poslijepodnevni i večernji skupovi po lokalnom vremenu.
| Foto: ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Foto ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Foto ARAFAT BARBAKH/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto SHANNON STAPLETON/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto EDUARDO MUNOZ/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto JEENAH MOON/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS
Foto LEAH MILLIS/REUTERS