CEREMONIJA U MEKSIKU

FOTO Zlatni lijes, naoružanje, glazba i pijetlovi: Pokopali El Mencha, vođu moćnog kartela

Posmrtni ostaci Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Mencha, vođe moćnog kartela Jalisco Nova Generacija (CJNG), pokopani su u Zapopanu uz veliku vojnu pratnju, stroge sigurnosne mjere i oklopna vozila. Ispred groblja je primijećena Laisha Michelle, kći “El Mencha”, koja je stigla sa svojim suprugom...
Mourners attend funeral for body believed to be ‘El Mencho’, in Zapopan
El Mencho bio je ključna figura u meksičkom organiziranom kriminalu, predvodeći CJNG, jedan od najmoćnijih i najnasilnijih kartela u zemlji. Njegova smrt izazvala je val nasilja i otvorila pitanje tko će preuzeti vodstvo te kako će to utjecati na sigurnosnu situaciju u Meksiku, pišu tamošnji mediji. | Foto: STRINGER/REUTERS
