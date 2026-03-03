FOTO Zlatni lijes, naoružanje, glazba i pijetlovi: Pokopali El Mencha, vođu moćnog kartela

El Mencho bio je ključna figura u meksičkom organiziranom kriminalu, predvodeći CJNG, jedan od najmoćnijih i najnasilnijih kartela u zemlji. Njegova smrt izazvala je val nasilja i otvorila pitanje tko će preuzeti vodstvo te kako će to utjecati na sigurnosnu situaciju u Meksiku, pišu tamošnji mediji. | Foto: STRINGER/REUTERS