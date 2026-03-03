FOTO Zlatni lijes, naoružanje, glazba i pijetlovi: Pokopali El Mencha, vođu moćnog kartela

Posmrtni ostaci Nemesija Oseguere Cervantesa, poznatog kao El Mencha, vođe moćnog kartela Jalisco Nova Generacija (CJNG), pokopani su u Zapopanu uz veliku vojnu pratnju, stroge sigurnosne mjere i oklopna vozila. Ispred groblja je primijećena Laisha Michelle, kći “El Mencha”, koja je stigla sa svojim suprugom...
El Mencho bio je ključna figura u meksičkom organiziranom kriminalu, predvodeći CJNG, jedan od najmoćnijih i najnasilnijih kartela u zemlji. Njegova smrt izazvala je val nasilja i otvorila pitanje tko će preuzeti vodstvo te kako će to utjecati na sigurnosnu situaciju u Meksiku, pišu tamošnji mediji.
| Foto: STRINGER/REUTERS
Tijelo El Mencha, u zlatnom lijesu, prevezeno je iz Mexico Cityja u Guadalajaru, a potom na groblje La Paz u Zapopanu. Riječ je o poznatom groblju u širem području Guadalajare, gdje počivaju i članovi obitelji narko-bosa Rafaela Cara Quintera, kao i druge poznate osobe.
Pogrebna povorka, ukrašena bijelim cvijećem, prošla je pod snažnom vojnom zaštitom, dok su obitelj i bliski prijatelji ispratili vođu kartela. Na ulicama su se mogli vidjeti džipovi sa simbolima CJNG-a, dok je orkestar svirao omiljene pjesme preminulog.
Pogrebno vozilo stiglo je u Guadalajaru u ranim jutarnjim satima pod pratnjom službenih državnih jedinica. Kasnije su se pojavile i fotografije cvjetnih aranžmana s posvetama upućenima narko-bosu, među kojima se posebno isticao buket u obliku pijetla, kao i vijenac s inicijalima CJNG, simbolima povezanima s tom organizacijom.
Savezni tajnik za sigurnost, Omar García Harfuch, izjavio je da su provedene sve potrebne procedure, uključujući genetska testiranja, prije nego što je tijelo predano obitelji. Ispred groblja bilo je zabranjeno parkiranje vozila, čak i onima koji su samo iskrcavali putnike.
Smrt El Mencha ostavlja vakuum u vodstvu CJNG-a, što bi moglo izazvati unutarnje sukobe ili borbu za prevlast među članovima kartela. Dok se zemlja oporavlja od posljedica nasilnih reakcija na njegovu smrt, pitanje sigurnosti ostaje ključno.
CJNG je bio odgovoran za velik dio trgovine drogom i nasilja u Meksiku, a njegov budući smjer mogao bi značajno utjecati na stabilnost zemlje. Sprovod vođe kartela možda označava kraj jedne ere, ali i početak nove borbe za kontrolu.
