FOTO Zovu je ICE Barbie: Katie Zacharia iz Trumpove firme stiže na važan položaj u Bijeloj kući

Odvjetnica i konzervativna komentatorica Katie Zacharia imenovana je novom glasnogovornicom Bijele kuće. Njoj je ta uloga već ponuđena, no još nije poznato je li prihvatila ponudu, potvrdio je dužnosnik američke vlade.

Zamjena za Leavitt

Zacharia, koja trenutno radi kao viša savjetnica za komunikacije u tvrtki Trump Media & Technology Group, na toj bi poziciji zamijenila Karoline Leavitt. Bivša glasnogovornica napustila je Bijelu kuću krajem kolovoza nakon rođenja drugog djeteta i navodno je prešla na Fox News.

Nova potencijalna glasnogovornica nije strankinja u administraciji Donalda Trumpa. Ona je prije angažmana u tvrtki koja upravlja društvenom mrežom Truth Social radila kao glasnogovornica u Ministarstvu domovinske sigurnosti (DHS).

Kontroverze oko imigracije

Tijekom kratkog, dvomjesečnog boravka u DHS-u pod bivšom tajnicom Kristi Noem, mediji su je prozvali "ICE Barbie" zbog njezine povezanosti s kontroverznim politikama agencije za imigraciju i carinu. Navodno je napustila tu funkciju ranije ove godine zbog straha da bi joj veze s utjecajnim savjetnikom Coreyjem Lewandowskim mogle naštetiti u konzervativnim krugovima.

Zanimljivo je da je Zacharia ranije u karijeri živjela u Pekingu i radila za organizaciju "Suosjećanje za djecu migrante". Njezino trenutačno podržavanje strogih imigracijskih mjera uvelike se razlikuje od njezinog nekadašnjeg zalaganja za prava migranata.

Poznato lice konzervativnih medija

Osim u politici, Zacharia je česta gošća u desno orijentiranim medijima. Često se pojavljuje na Fox Newsu i Newsmaxu gdje komentira aktualna pitanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Pepperdine Caruso, a profesionalni put započela je stažiranjem u Republikanskom nacionalnom odboru još tijekom mandata Georgea W. Busha 2006. godine.

Njezino imenovanje u Bijelu kuću predstavlja nastavak strategije Trumpove administracije usmjerene na usklađivanje poruka s temeljnim biračkim tijelom te oblikovanje medijskog narativa. Zacharia bi postala šesta glavna glasnogovornica američkog predsjednika kroz njegova dva mandata.

*uz korištenje AI-ja