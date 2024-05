FOTOGALERIJA U Zadru uživaju u suncu. Sutra promjena vremena

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Osobito u drugom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak. Za tri regije, zagrebačku, karlovačku i gospićku, proglasili su žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

Za kvarner i velebitski kanal žuto je upozorenje zbog jakog vjetra. DHMZ piše kako bi pljuskovi mogli biti izraženiji lokalno, pogotovo u unutrašnjosti.

- Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice prolazno i jak, a na Jadranu i jugozapadni, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 18, najviša dnevna između 22 i 27 °C - piše u prognozi.

Fotoreporter Pixsella snimio je turiste i domaće u Zadru kako upijaju zrake sunca.

Svibanjski ponedjeljak u centru Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Svibanjski ponedjeljak u centru Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Svibanjski ponedjeljak u centru Zadra | Foto: Sime Zelic/PIXSELL