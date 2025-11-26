Obavijesti

NAJMANJE 36 MRTVIH

FOTOGRAFIJE UŽASA U Hong Kongu više od 800 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom...

Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom. Tragične vijesti potvrdio je na konferenciji za novinare čelnik Hong Konga John Lee. Uhitili su trojicu muškaraca...
Major fire at Wang Fuk Court housing estate, in Tai Po, Hong Kong
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka. | Foto: Tyrone Siu
