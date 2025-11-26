FOTOGRAFIJE UŽASA U Hong Kongu više od 800 vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom...

Vatrogasci se i dalje bore s vatrenom stihijom. Tragične vijesti potvrdio je na konferenciji za novinare čelnik Hong Konga John Lee. Uhitili su trojicu muškaraca...
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka.
| Foto: Tyrone Siu
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka. |
Foto: Tyrone Siu
U Hong Kongu je sada kasna večer i stotine se vatrogasaca nastavlja boriti s vatrenom stihijom koja je zahvatila stambene tornjeve u kompleksu Wang Fuk Court. Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut obiteljima žrtava požara u Hong Kongu i vatrogasca koji je poginuo na dužnosti, izvijestila je državna televizija CCTV. Xi je također pozvao da se ulože svi mogući napori kako bi se ugasio požar i smanjio broj žrtava i gubitaka.
| Foto: Tyrone Siu
Dok vatrogasci pokušavaju ugasiti požar, iz stana na visokom katu nebodera Wang Tao začula se snažna eksplozija, a povremeno se čuju zvukovi i drugih eksplozija dok krhotine s nebodera padaju na tlo. Čini se da mlazovi vode ne mogu dosegnuti visoke stanove, javlja The South China Morning Post (SCMP).
| Foto: Tyrone Siu
Bivši okružni vijećnik Herman Yiu Kwan-ho izjavio je da je najmanje sedam stanovnika još uvijek zarobljeno u svojim stanovima. Kaže da je kontaktirao neke od njih.
| Foto: Tyrone Siu
U Hong Kongu se bliži ponoć, a požar još uvijek bjesni kroz Wang Fuk Court, stambeni kompleks u kojem živi oko 4600 ljudi u okrugu Tai Po. Vatrogasci se bore s požarom u pokušaju da ugase plamen koji je do sada odnio najmanje 13 života. Deseci ljudi su ozlijeđeni. Strahuje se da će crne brojke rasti.
Do ponoći je, prema službenoj evidenciji, bilo 33 ozlijeđenih osoba, od čega je sedmero stradalih u kritičnom stanju, 13 je teško ozlijeđenih osoba, a osam ih je u stabilnom stanju. slučajeva. Stanje jednog pacijenta je nepoznato, dok su četiri otpuštena nakon liječenja.
| Foto: Tyrone Siu
Čelnik Hong Konga John Lee opisao je požar kao "veliku katastrofu". U obraćanju novinarima potvrdio je da su tragovi vatre još uvijek vidljivi na četiri od sedam opožarenih objekata te da je oko 900 pogođenih stanovnika zbrinuto u privremenim skloništima.
| Foto: Tyrone Siu
Prema njegovim riječima, ravnatelj vatrogasne službe uvjerio ga je da postoji dovoljno resursa i osoblja za gašenje požara.
| Foto: Tyrone Siu
Na terenu je angažirano više od 800 vatrogasaca i bolničara, uz podršku 140 vatrogasnih vozila, kako bi se požar stavio pod kontrolu, istaknuo je Lee.
| Foto: Tyrone Siu
Lee je također iznio najnovije informacije o situaciji. Od sedam zgrada koje su bile zahvaćene vatrom, na tri više nema znakova plamena, dok preostale četiri zgrade i dalje pokazuju "različite znakove požara".
| Foto: Tyrone Siu
Vatrogasna služba Hong Konga bori se s požarom petog, najvišeg stupnja ozbiljnosti, što je prvi takav slučaj u posljednjih 17 godina. Alarm je podignut na četvrti stupanj unutar samo 40 minuta od prve dojave, da bi tri i pol sata kasnije, u 18:22 po lokalnom vremenu, bio eskaliran na najvišu razinu.
| Foto: Tyrone Siu
Prema izvještajima lokalnih medija, situaciju na terenu dodatno kompliciraju eksplozije koje odjekuju iz unutrašnjosti zgrada. Vatrogasci se također suočavaju s problemima pri gašenju jer njihova crijeva teško dosežu više katove zahvaćenog objekta.
| Foto: Tyrone Siu
Ministar sigurnosti Tang Ping-keung potvrdio je kako je aktiviran Centar za hitno praćenje i podršku kako bi se koordinirale sve aktivnosti i upravljalo posljedicama požara. U međuvremenu, policija je otvorila posebnu telefonsku liniju za građane koji traže informacije o mogućim žrtvama, a dostupna je na broju +852 1878 999.
| Foto: Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto My News
Foto My News
Foto My News
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto TYRONE SIU/REUTERS
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Profimedia
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu
Foto Tyrone Siu