Fra Božo u emisiji HTV-a: 'Zatvorio sam oči i odjednom vidio spiralu u djevojci...'

U religijskom programu Hrvatske radiotelevizije ovog vikenda, u emisiji Pozitivno koju uređuje i vodi Mario Raguž, gost je bio fra Božo Mandarić, franjevac i župnik u Lišanima Ostrovičkim. Mandarić je gledateljima predstavljen kao "svećenik oko kojega se događaju čuda" te je u emisiji iznio niz tvrdnji o, kako je rekao, "čudesnim ozdravljenjima i duhovnim zahvatima" koji su se, prema njegovim riječima, dogodili zahvaljujući njegovim molitvama.

Mandarić je u emisiji tvrdio da je molitvom pomagao nerotkinjama, prepoznavao karcinome i ozdravljao ljude kojima su liječnici davali još samo nekoliko sati života. Navodio je da je prepoznao "spirale" kao prepreku blagoslovu, a govorio je i o vlastitom iskustvu ozdravljenja nakon teške ozljede noge.

Jedan od primjera koje je iznio uključuje djevojku kojoj je, tvrdi, prepoznao problem s disanjem tijekom molitve, iako mu to nije rekla. Navodno se ozdravljenje dogodilo nakon što je djevojka rekla da oprašta svom ocu, što je Mandarić opisao kao trenutak kada je osjetio "klik" u prsima.

Mandarić je također tvrdio da je jednoj ženi dijagnosticirao nemogućnost trudnoće zbog karcinoma, a da je muškarac u Australiji kojemu su liječnici rekli da mu je preostalo nekoliko sati života, navodno nakon molitve živio još tri godine bez kemoterapije i bolničkog liječenja.

Govorio je i o bračnom paru koji je godinama pokušavao imati djecu. Po njegovim tvrdnjama, nakon molitve i blagoslova, žena je zatrudnjela. U prvoj trudnoći izgubila je dijete, a u drugoj trudnoći liječnici nisu čuli srce na ultrazvuku. Mandarić tvrdi da je nakon njegove molitve srce ponovno radilo i da je dijete rođeno.

Tvrdi i da je prepoznao spiralu kod jedne djevojke, koja mu nije rekla da je nosi, te da je mora odbaciti da bi mogao staviti ruku na njezinu glavu tijekom molitve.

Fra Mandarić iznio je i osobno iskustvo ozdravljenja. Nakon teške ozljede Ahilove tetive dok je igrao odbojku na pijesku, navodno je osjetio "snažnu toplinu i struju" u nozi tijekom molitve, a bol je nestala. Kasniji pregled, prema njegovim riječima, pokazao je da tetiva reagira normalno.

HRT-u je postavljeno pitanje je li prikazivanje ovakvih tvrdnji u emisiji, bez znanstvene ili medicinske provjere, u skladu sa Zakonom o HRT-u i Etičkim kodeksom, no odgovor još nije zaprimljen.

Mandarić je širu javnost upoznao tijekom pandemije, kada je kritizirao tadašnjeg ministra zdravstva Vilija Beroša zbog neodlaska na misu i širio tvrdnje o cijepljenju i navodnim manipulacijama državnih tijela.

Uz religijske teme, Mandarić je u javnim istupima davao političke komentare, otvoreno podupirao desničarskog pjevača Marka Perkovića Thompsona te komentirao pop-kulturu. Među ostalim je analizirao upotrebu izraza poput "bome" ili "bogme", tvrdeći da se radi o nepravilnom izgovaranju Božjeg imena.