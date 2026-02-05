Franck zaključio akviziciju tvornice i brendova kave u BiH

Nakon što je Konkurencijsko vijeće BiH utvrdilo da za transakciju ne postoji obaveza prijave namjere koncentracije u skladu sa Zakonom o konkurenciji, Franck je, kako se navodi u priopćenju, zaključio proces akvizicije.

Time zagrebačka kompanija dodatno jača svoju dugoročnu prisutnost na tržištu BiH te nastavlja razvoj lokalnog poslovanja kroz ulaganja u proizvodne kapacitete, distribuciju i brend portfelj.

Svi zaposlenici tvornice u Posušju pridružuju se Francku, uz zadržavanje kontinuiteta poslovanja i unapređenje operativnih procesa, kaže se u priopćenju.

Franckovo preuzimanje tvornice u Posušju i lokalnih brendova, kako se navodi, nadovezuje se na prethodno uspostavljenu izravnu distribuciju Franckovih proizvoda na tržištu BiH, koja je sada proširena na sve prodajne kanale te predstavlja nastavak strateškog razvoja usmjerenog na jačanje konkurentnosti i operativne učinkovitosti, uz širenje asortimana i dodatnu vrijednost za potrošače.

U okviru tog razvoja, Franck će uz svoj portfelj distribuirati i kavu Branck te Chio brendove u kategoriji snack proizvoda.

"Ovom akvizicijom dodatno jačamo našu proizvodnu prisutnost i izvrsnost u Bosni i Hercegovini i stvaramo snažnu osnovu za daljnji razvoj. Tvornica u Posušju, zajedno s ljudima koji u njoj rade i prepoznatljivim lokalnim brendovima, postaje dio integriranog proizvodnog sustava Francka u regiji, s jasnim fokusom na stabilnost poslovanja i dugoročnu vrijednost za tržište,“ rekao je direktor Francka za BiH Edin Škaljić.

U narednom razdoblju planirana je postupna integracija brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu.

Za iznos transakcije iz Francka navode da je poslovna tajna.