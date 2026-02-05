Obavijesti

News

Komentari 0
jača prisutnost na tržištu

Franck zaključio akviziciju tvornice i brendova kave u BiH

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Franck zaključio akviziciju tvornice i brendova kave u BiH
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL, ilustracija

Franck je u četvrtak izvijestio da je zaključio proces akvizicije tvornice za preradu kave u Posušju te lokalnih brendova kave Branck caffé i Dolce caffe, čime jača prisutnost na tržištu Bosne i Hercegovine (BiH)

Admiral

Nakon što je Konkurencijsko vijeće BiH utvrdilo da za transakciju ne postoji obaveza prijave namjere koncentracije u skladu sa Zakonom o konkurenciji, Franck je, kako se navodi u priopćenju, zaključio proces akvizicije.

Time zagrebačka kompanija dodatno jača svoju dugoročnu prisutnost na tržištu BiH te nastavlja razvoj lokalnog poslovanja kroz ulaganja u proizvodne kapacitete, distribuciju i brend portfelj.

Svi zaposlenici tvornice u Posušju pridružuju se Francku, uz zadržavanje kontinuiteta poslovanja i unapređenje operativnih procesa, kaže se u priopćenju.

Franckovo preuzimanje tvornice u Posušju i lokalnih brendova, kako se navodi, nadovezuje se na prethodno uspostavljenu izravnu distribuciju Franckovih proizvoda na tržištu BiH, koja je sada proširena na sve prodajne kanale te predstavlja nastavak strateškog razvoja usmjerenog na jačanje konkurentnosti i operativne učinkovitosti, uz širenje asortimana i dodatnu vrijednost za potrošače.

PROMO Kad kava slavi svoj dan – zanimljivosti i posebne ponude
Kad kava slavi svoj dan – zanimljivosti i posebne ponude

U okviru tog razvoja, Franck će uz svoj portfelj distribuirati i kavu Branck te Chio brendove u kategoriji snack proizvoda.

"Ovom akvizicijom dodatno jačamo našu proizvodnu prisutnost i izvrsnost u Bosni i Hercegovini i stvaramo snažnu osnovu za daljnji razvoj. Tvornica u Posušju, zajedno s ljudima koji u njoj rade i prepoznatljivim lokalnim brendovima, postaje dio integriranog proizvodnog sustava Francka u regiji, s jasnim fokusom na stabilnost poslovanja i dugoročnu vrijednost za tržište,“ rekao je direktor Francka za BiH Edin Škaljić.

U narednom razdoblju planirana je postupna integracija brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu.

Za iznos transakcije iz Francka navode da je poslovna tajna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!
STIŽE RAČUN

DOZNAJEMO Evo koji iznos će Tomašević tražiti od Plenkovića za čišćenje Trga nakon dočeka!

Cjenik se, kako nam je rečeno, formira na način da se obračuna vrsta otpada i uračuna broj građana koji su bili na Trgu
EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!
AKCIJA USKOKA

EKSKLUZIVNO Ovo su Di Caprio i supruga uhićeni u velikoj akciji hrvatske policije protiv dilera!

U najnovijoj akciji u kojoj je 120 policajaca i specijalaca na terenu, uhićen je Robert DiCaprio. No nije se tako oduvijek prezivao
Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!
'AKO NE ZNAŠ...'

Rudan o dočeku rukometaša: Danci za zlato dobiju palačinke, Hrvati za broncu državni udar!

Spisateljica je na Facebooku komentirala doček reprezentacija nakon Europskog prvenstva u rukometu i usporedila proslave Danske i Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026