François Hollande: Predsjednik koji nije trebao pobijediti
François Hollande nikada nije trebao biti predsjednik Francuske. Ne po zakonima karizme, ne po pravilima mita, ne po ikonografiji moći. Nije imao tijelo vođe, ni glas koji reže povijest i ostavlja ožiljak. Imao je nešto tiše i pogubnije: strpljenje činovnika, inteligenciju provincije i rijetku sposobnost da ostane živ ondje gdje drugi sagore u vlastitoj vatri.
U zemlji koja obožava velike muškarce - od de Gaullea do Mitterranda - François Hollande je ušao kao pogreška u sustavu, kao tipfeler u rečenici koja je trebala biti savršena. Fusnota koja se, gotovo sramotno, pretvorila u naslov. Nazvao se „normalnim predsjednikom“, kao da je normalnost politički program. Francuska nikada nije znala što učiniti s normalnošću. Normalnost ne podiže kipove. Ne nosi kapute povijesti. Ne ostavlja pozu. Ali normalnost gleda. I pamti.