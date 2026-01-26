Obavijesti

News

Komentari 1
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS
FELJTON: FRANCUSKI PREDSJEDNICI PLUS+

François Hollande: Predsjednik koji nije trebao pobijediti

Piše Danijela Stanojević,

François Hollande nikada nije trebao biti predsjednik Francuske. Ne po zakonima karizme, ne po pravilima mita, ne po ikonografiji moći. Nije imao tijelo vođe, ni glas koji reže povijest i ostavlja ožiljak. Imao je nešto tiše i pogubnije: strpljenje činovnika, inteligenciju provincije i rijetku sposobnost da ostane živ ondje gdje drugi sagore u vlastitoj vatri.

U zemlji koja obožava velike muškarce - od de Gaullea do Mitterranda - François  Hollande je ušao kao pogreška u sustavu, kao tipfeler u rečenici koja je trebala biti savršena. Fusnota koja se, gotovo sramotno, pretvorila u naslov. Nazvao se „normalnim predsjednikom“, kao da je normalnost politički program. Francuska nikada nije znala što učiniti s normalnošću. Normalnost ne podiže kipove. Ne nosi kapute povijesti. Ne ostavlja pozu. Ali normalnost gleda. I pamti.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (6)

'Sanirao se neki zid i iskočili su tanjuri. Pokazao sam ih Titu...'

U neposrednoj blizini Barbarige nalazi se vojni objekt - kasarna u kojoj je smještena jedinica 5. VPS. Vojni objekt je ograđen žičanom ogradom i jedino na tom mjestu do sada nisu vršena arheološka istraživanja
Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (5)

Misterij Seusovog blaga: Tko je našao i ukrao vrijedno posuđe?

Dan nakon prijave Vesne Girardi-Jurkić, koja je završila i na nekim od važnijih političkih adresa u Hrvatskoj, okružni javni tužitelj u Puli zatražio je od Službe javne sigurnosti provođenje istrage
Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba
FELJTON: TAJNI DOSJEI UDBE (4)

Monty se posebno zanimao za 'mržnju' između Hrvata i Srba

William Montgomery je bio arhitekt Miloševićeva sloma. Slično je radio kod nas kad je stvorena ‘šestorka’ koja je dobila HDZ na izborima 2000. godina

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026