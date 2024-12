Francuska na prekretnici: Pada vlada premijera Barniera?

Očekivanja da će ovog tjedna pasti vlada premijera Michela Barniera su pogodila tržišta dionica i obveznica u Francuskoj, drugom najvećem gospodarstvu europodručja, koje je pod pritiskom zbog sve većeg deficita. "Zemlja je na prekretnici", rekao je Armand za televizijski kanal France 2 TV, dodajući da političari imaju odgovornost "da ne gurnu zemlju u neizvjesnost" glasanjem o povjerenju.

Barnier će se oko 20 sati obratiti u središnjim informativnim emisijama na televiziji, a očekuje se da mu u srijedu ili moguće u četvrtak prijeti glasanje o povjerenju.

Ako se nešto ne promijeni u zadnji čas, njegova krhka koalicija postat će prva francuska vlada koja je pala nakon glasanja o povjerenju od 1962.

Pad vlade bi ostavio rupu u srcu Europe, s obzirom na činjenicu da se i Njemačka također priprema za izbore, tjednima prije nego što se izabrani američki predsjednik Donald Trump vraća u Bijelu kuću.

Barnierov proračun, koji naglim povećanjima poreza i rezanjem troškova nastoji obuzdati sve veći deficit, naišao je na protivljenje političara krajnje ljevice i desnice.

Krajnja ljevica i desnica zajedno imaju dovoljno glasova da sruše Barniera, a čelnica Nacionalnog okupljanja (RN) Marine Le Pen je u ponedjeljak potvrdila da će podržati prijedlog ljevičarske koalicije za glasanje o povjerenju vladi kao i vlastiti prijedlog.

"Francuzima je dosta", kazala je.

Barnierova manjinska vlada je za svoj opstanak ovisila o podršci RN-a. Skupine ljudi okupljene oko njega i Le Pen se međusobno optužuju i rekli su da su učinili sve u svojoj moći da postignu sporazum te da su bili otvoreni za dijalog.

Bez dovoljno glasova u parlamentu, Barnier će morati podnijeti ostavku, no Macron bi od njega mogao zatražiti da ostane predsjednik tehničke vlade dok on traži novog premijera, do čega bi moglo doći tek iduće godine.

U svakom slučaju, ne može biti novih prijevremenih izbora prije srpnja.

Što se tiče proračuna, ako ga parlament ne usvoji do 20. prosinca, tehnička vlada bi mogla predložiti poseban izvanredan zakon kojim će se nastaviti s proračunskom politikom kakva je bila ove godine. No, to bi značilo da će propasti mjere štednje koje je planirao Barnier.