JAČAJU PRISUTNOST

Francuska otvara konzulat na Grenlandu početkom veljače: 'Ovo je politički signal...'

Francuska će otvoriti konzulat na Grenlandu 6. veljače, objavio je u srijedu francuski ministar vanjskih poslova, čime odašilje "politički signal" u jeku prijetnji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da će preuzeti taj autonomni danski teritorij.

Odluka o otvaranju konzulata donesena je prošlog ljeta, kad je predsjednik Emmanuel Macron posjetio otok, podsjetio je Jean-Noël Barrot na radiju RTL. "I sam sam otišao tamo krajem kolovoza kako bih postavio temelje za ovaj konzulat, koji će biti otvoren 6. veljače", dodao je.

"Ovo je politički signal koji odražava želju za jačom prisutnošću na Grenlandu, uključujući i na znanstvenom polju", rekao je diplomat.

Zaključio je naglasivši da Grenland nije na prodaju.

"Grenland ne želi biti u vlasništvu ni pod upravom Sjedinjenih Država, ne želi da ga Sjedinjene Države liše prava niti ga integriraju. Grenland je odabrao Dansku, NATO i Europsku uniju", također je komentirao.

"Ako je cilj zauzeti ga na bilo koji drugi način osim kupnjom Grenlanda, onda se to naravno čini vrlo nelogičnim jer za članicu NATO-a, tog sigurnosnog saveza koji povezuje Sjevernu Ameriku i Europu već gotovo 80 godina, napad na drugu članicu NATO-a ne bi imao smisla; to bi čak bilo suprotno interesima Sjedinjenih Država", rekao je.

"Ova ucjena naravno mora prestati", dodao je.

Barrot je ove komentare iznio u kontekstu odlaska ministara vanjskih poslova Danske i Grenlanda u srijedu u Bijelu kuću na sastanak usmjeren na smirivanje krize na Grenlandu pa su ulozi sastanka vrlo visoki.

Otkako se vratio na vlast prije gotovo godinu dana, američki predsjednik redovito spominje mogućnost preuzimanja kontrole nad ovim golemim i strateški važnim, ali rijetko naseljenim arktičkim otokom.

Njegove prijetnje pojačale su se otkako su američke vlasti uhvatile venezuelskog predsjednika Nicolása Madura početkom siječnja.

Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen zatražio je ovaj sastanak s državnim tajnikom Marcom Rubiom. Sastanak će se u konačnici održati u Bijeloj kući, jer je i potpredsjednik J. D. Vance zatražio prisustvovanje.

