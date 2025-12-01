Francuski gradonačelnik ide u zatvor, snimkama s muškom prostitukom ucjenjivao rivala

Sud u Francuskoj osudio je gradonačelnika grada Saint Étiennea, nedaleko od Lyona, Gaëla Perdriaua, na pet godina zatvora zbog ucjenjivanja političkog suparnika snimkom seksa.

Sud je utvrdio kako je dokazano da je 53-godišnji konzervativni političar organizirao snimanje svojega prvog zamjenika skrivenom kamerom u društvu muške prostitutke u pariškom hotelu, prenio je u ponedjeljak Le Figaro.

Navodno je zamjeniku to namješteno u sklopu plana da ga se marginalizira.

Gradonačelnik je pred sudom do kraja suđenja tvrdio da je nevin te je najavio žalbu.

Međutim, nakon presude mora odmah napustiti svoj ured u gradskoj vijećnici.

U obrazloženju je predsjedavajuća sutkinja Brigitte Verney govorila o "iznimnoj ozbiljnosti počinjenih kaznenih djela".

U ucjenu, koja je trajala nekoliko godina uključene su još tri osobe koje su također osuđene na zatvorske kazne.

Konzervativni republikanci, čiji je Perdriau u to vrijeme bio potpredsjednik, već su iz stranačkih redova izbacili gradonačelnika zbog korištenja "prezira vrijednih metoda" protiv političkog suparnika.