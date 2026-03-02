Francuski ministar: O izraelskim i američkim napadima trebalo se raspraviti u UN-u

"Svatko je mogao preuzeti svoju odgovornost, jer samo izlaskom pred Vijeće sigurnosti (Ujedinjenih naroda) upotreba sile može steći potrebni legitimitet", rekao je Barrot novinarima nakon sastanka u ministarstvu u Parizu. Francuska je spremna pomoći zemljama Perzijskog zaljeva koje su meta iranske odmazde, rekao je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

„Što se tiče konkretnije naših partnera u regiji koje je namjerno ciljao iranski režim, spremni smo pridonijeti njihovoj obrani“, rekao je Barrot novinarima nakon što je predsjedao kriznim sastankom u Ministarstvu vanjskih poslova u Parizu.

„Na temelju njihova zahtjeva, na proporcionalan način i u skladu s načelom kolektivne samoobrane predviđenim međunarodnim pravom“, dodao je.

Pozvao je Iran da prekine napade i da se pomiri s velikim ustupcima kako bi se postiglo političko rješenje koje vodi miru u regiji.

Do sada nema francuskih žrtava unatoč napadu dronom na francusku pomorsku bazu u Abu Dabiju u nedjelju koji je prouzročio ograničenu štetu, prema Barrotu.