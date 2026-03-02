Španjolski premijer: Napad na Iran je neopravdan. Na raskrižju smo, moramo izabrati rat ili mir

Španjolska je upozorila da je američko-izraelski napad na Iran "neopravdan" te je zatražila "maksimalnu suzdržanost u upotrebi sile“, čime je zauzela stav suprotan Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji koje su u zajedničkom priopćenju izvijestile da će surađivati s SAD-om "u obrani svojih interesa" protiv Irana.

- Nalazimo se na raskrižju i moramo izabrati put. Rat ili mir, napredak ili neuspjeh, budućnost ili prošlost. Španjolska je jasna u tome - rekao je premijer Pedro Sanchez tijekom obraćanja u Barceloni na otvaranju telekomunikacijske konferencije Mobile World Congress u nedjelju navečer.

Sanchez je upozorio na posljedice "opasnog presedana sustavnog pribjegavanja sili izvan međunarodnog prava" i ponovno je osudio "kršenje ljudskih prava" na mjestima poput Gaze i Zapadne obale ili "kršenje međunarodnog prava" u Venezueli.

- Naglo se upuštamo na jako opasan način u svijet koji postaje sve nestabilniji, nesigurniji, ratoborniji i stoga nepravedniji za obične ljude - rekao je.

Još jednom je istaknuo da su Sjedinjene Države i Izrael "jednostrano" napale Iran ne računajući na međunarodnu zajednicu.

- Obezglavili su strašan režim koji tlači svoje društvo, to je istina. Ali su potkopale međunarodno pravo i dovele do nevinih žrtava - rekao je.

Vođa desne španjolske oporbe, konzervativac Alberto Nunez Feijoo, poručio mu je da se odluči je li "za slobodu ili tirane". Sanchez je odgovorio da je to lažna dilema.

- Možeš biti protiv groznog režima poput iranskog, a istovremeno protiv neopravdane vojne intervencije - ustvrdio je premijer.

Istaknuo je da su SAD i Izrael uvukli "cijelu regiju u teror koji stvara nesigurnost i globalnu nestabilnost". Zbog svega toga ponovno je pozvao na deeskalaciju, poštivanje međunarodnog prava i naglasio "hitnost" ponovnog pokretanja dijaloga što je prije moguće. Poručio je da će Španjolska to tražiti u razgovorima s ostalim zemljama.

Kralj Felipe VI. je tijekom govora na Mobile World Congressu upozorio na "kritičnu situaciju" prema kojoj se kreće Bliski Istok.

- Prisutan je rizik regionalne eskalacije s nepredvidivim posljedicama - rekao je.

Monarh je zatražio "maksimalnu umjerenost u upotrebi sile" kako bi se izbjegla "kaotična situacija i bezobzirno ugnjetavanje". U svom je govoru branio dijalog, mir i suradnju u međunarodnoj zajednici, nakon što se osvrnuo na rat u Ukrajini koji traje već četiri godine bez "jasnog puta prema miru". Stoga je pozvao da se ostane "postojan“ u obrani "etičke dimenzije čovječanstva" i njegovih vrijednosti i načela koja su "univerzalna".