Obavijesti

News

Komentari 2
UPOZORIO NA POSLJEDICE

Španjolski premijer: Napad na Iran je neopravdan. Na raskrižju smo, moramo izabrati rat ili mir

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Španjolski premijer: Napad na Iran je neopravdan. Na raskrižju smo, moramo izabrati rat ili mir
Foto: Violeta Santos Moura

Naglo se upuštamo na jako opasan način u svijet koji postaje sve nestabilniji, nesigurniji, ratoborniji i stoga nepravedniji za obične ljude, rekao je premijer Pedro Sanchez

Admiral

Španjolska je upozorila da je američko-izraelski napad na Iran "neopravdan" te je zatražila "maksimalnu suzdržanost u upotrebi sile“, čime je zauzela stav suprotan Njemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji koje su u zajedničkom priopćenju izvijestile da će surađivati s SAD-om "u obrani svojih interesa" protiv Irana.

- Nalazimo se na raskrižju i moramo izabrati put. Rat ili mir, napredak ili neuspjeh, budućnost ili prošlost. Španjolska je jasna u tome - rekao je premijer Pedro Sanchez tijekom obraćanja u Barceloni na otvaranju telekomunikacijske konferencije Mobile World Congress u nedjelju navečer.

Sanchez je upozorio na posljedice "opasnog presedana sustavnog pribjegavanja sili izvan međunarodnog prava" i ponovno je osudio "kršenje ljudskih prava" na mjestima poput Gaze i Zapadne obale ili "kršenje međunarodnog prava" u Venezueli.

- Naglo se upuštamo na jako opasan način u svijet koji postaje sve nestabilniji, nesigurniji, ratoborniji i stoga nepravedniji za obične ljude - rekao je.

POSADE AVIONA SPAŠENE VIDEO Američki vojni avioni u Kuvajtu srušeni 'prijateljskom vatrom'! Oborili ih Kuvajćani!
VIDEO Američki vojni avioni u Kuvajtu srušeni 'prijateljskom vatrom'! Oborili ih Kuvajćani!

Još jednom je istaknuo da su Sjedinjene Države i Izrael "jednostrano" napale Iran ne računajući na međunarodnu zajednicu.

- Obezglavili su strašan režim koji tlači svoje društvo, to je istina. Ali su potkopale međunarodno pravo i dovele do nevinih žrtava - rekao je.

Vođa desne španjolske oporbe, konzervativac Alberto Nunez Feijoo, poručio mu je da se odluči je li "za slobodu ili tirane". Sanchez je odgovorio da je to lažna dilema.

TOMISLAV KLAUŠKI U ovom ratu nema pozitivaca. Rušenje režima u Iranu spašava režime Trumpa i Netanyahua
U ovom ratu nema pozitivaca. Rušenje režima u Iranu spašava režime Trumpa i Netanyahua

- Možeš biti protiv groznog režima poput iranskog, a istovremeno protiv neopravdane vojne intervencije - ustvrdio je premijer.

Istaknuo je da su SAD i Izrael uvukli "cijelu regiju u teror koji stvara nesigurnost i globalnu nestabilnost". Zbog svega toga ponovno je pozvao na deeskalaciju, poštivanje međunarodnog prava i naglasio "hitnost" ponovnog pokretanja dijaloga što je prije moguće. Poručio je da će Španjolska to tražiti u razgovorima s ostalim zemljama.

Kralj Felipe VI. je tijekom govora na Mobile World Congressu upozorio na "kritičnu situaciju" prema kojoj se kreće Bliski Istok.

OSUDIO iransku odmazdu Plenković: Napadi na Iran očito su usmjereni prema promjeni režima. EU ima jedinstven stav!
Plenković: Napadi na Iran očito su usmjereni prema promjeni režima. EU ima jedinstven stav!

- Prisutan je rizik regionalne eskalacije s nepredvidivim posljedicama - rekao je.

Monarh je zatražio "maksimalnu umjerenost u upotrebi sile" kako bi se izbjegla "kaotična situacija i bezobzirno ugnjetavanje". U svom je govoru branio dijalog, mir i suradnju u međunarodnoj zajednici, nakon što se osvrnuo na rat u Ukrajini koji traje već četiri godine bez "jasnog puta prema miru". Stoga je pozvao da se ostane "postojan“ u obrani "etičke dimenzije čovječanstva" i njegovih vrijednosti i načela koja su "univerzalna".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Ajatolah je mrtav, sad ide kaos! Stručnjak: 'Iran više nije isti, ono što slijedi može biti opasno'

Smrt vrhovnog vođe urušava percepciju nepobjedivosti. Stanovništvo, koje je slušalo poruke o iranskoj nadmoći i zapadnoj nemoći, sada se suočava s realnošću vojnog i političkog poraza.
VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...
AGRESIJA NA IRAN

VIDEO Iran ciljao kancelariju Netanjahua. IDF: Započeli smo nove udare na Teheran...

Nakon dva dana rata, Izrael i SAD su ubili Alija Hamneija i oko 50 političkih i vojnih čelnika Irana. Ipak, Islamska Republika ne pokazuje znakove zamora dok nemilosrdno gađa Izrael i čitav Bliski istok gdje SAD ima vojne baze
Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo
KREĆE KAOS NA ROBNOJ BURZI

Iran zatvorio Hormuški tjesnac! Stručnjak za 24sata otkrio koliko može poskupjeti gorivo

Zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca rafinerije u Europi plaćaju skuplju sirovu naftu, rastu veleprodajne cijene benzina i dizela, a poskupljenje se prelijeva na maloprodajne cijene...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026