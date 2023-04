Francuski veleposlanik otkrio kada Rafalei stižu u Hrvatsku: 'Obuka pilota već je započela'

Nema revolucije, život se normalno odvija, ali razgovara se o reformskom zakonu o mirovini koji zapravo povisuje dob za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine, rekao je francuski veleposlanik Gaël Veyssière za Dnevnik.hr.

- Štrajk je ustavno pravo. Francuzi su mu jako privrženi i slažem se da imaju svako pravo na to. Postoji jedna vrsta karikature u kojoj su Francuzi prikazani kao galamdžije koji pod rukom nose štrucu kruha i dižu revolucije. To se ne događa u ovom trenutku - rekao je.

- Javni prijevoz je ponekad u prekidu, ali se odvija. Puno restorana radi. Da, postoji taj problem smeća na ulicama i to doista smeta, ali i to se sad popravlja. Možda se opet pogorša, ali zasad je u redu - rekao je veleposlanik.

- To je dio našeg šarma, ponekad se znamo izraziti malo žešće, ali to je naša povijest i naš politički stil. No, ne treba miješati aktualnu situaciju u kojoj se razgovara, sa šokantnim snimkama nasilja na ulicama - nastavlja.

Kada stižu Rafalei?

- To je ono što nas spaja i upravo zato što smo bliski oko toga, Hrvati su odabrali Rafalee - rekao je te potvrdio da je obuka naših pilota u Francuskoj počela prije nekoliko tjedana.

- Govorim o sposobnosti učenja i prilagodbe, jer ipak je to značajan skok, s MiG-21 prijeći na Rafale. Tehnički, dijeli ih nekoliko generacija - rekao je.

Rekao je i kako je cilj da u Hrvatsku stignu u prvoj polovici 2024. godine.

- To će se odviti tako što će avioni u drugoj polovici godine, kad hrvatski piloti i mehaničari budu do te mjere spremni, postupno prijeći u ruke hrvatskih vlasti u Francuskoj i čim bude dovoljno aviona u toj skupini, recimo šest, hrvatski će piloti u hrvatskim zrakoplovima doletjeti ovamo. Tada će biti potpuno u službi hrvatskih vlasti - kaže.

