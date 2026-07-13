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NAJGORI OD NAJGORIH

FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Mafijaške ubojice, pedofili, narko-bossovi... Ovo je lista najtraženijih kriminalaca u Europi. Iz Europola upozoravaju "Smatraju se opasnima, ako ih prepoznate u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite svoje informacije policiji"... Za informacije koje bi dovele do uhićenja nekih s ove liste nude se nagrade do 200.000 eura...
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FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!
Okutan, Hasan. Ima dansko i tursko državljanstvo, koristi se danskim, turskim i engleskim jezikom. Ima 37 godina. Traži ga Danska zbog ubojstva iz 2019. godine. Koristi alias Muhammed Okutan. | Foto: eumostwanted.eu
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Okutan, Hasan. Ima dansko i tursko državljanstvo, koristi se danskim, turskim i engleskim jezikom. Ima 37 godina. Traži ga Danska zbog ubojstva iz 2019. godine. Koristi alias Muhammed Okutan. | Foto: eumostwanted.eu
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