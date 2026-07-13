FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Mafijaške ubojice, pedofili, narko-bossovi... Ovo je lista najtraženijih kriminalaca u Europi. Iz Europola upozoravaju "Smatraju se opasnima, ako ih prepoznate u javnosti, nikako im ne prilazite. Umjesto toga, prijavite svoje informacije policiji"... Za informacije koje bi dovele do uhićenja nekih s ove liste nude se nagrade do 200.000 eura...
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Okutan, Hasan. Ima dansko i tursko državljanstvo, koristi se danskim, turskim i engleskim jezikom. Ima 37 godina. Traži ga Danska zbog ubojstva iz 2019. godine. Koristi alias Muhammed Okutan.
| Foto: eumostwanted.eu
Okutan, Hasan. Ima dansko i tursko državljanstvo, koristi se danskim, turskim i engleskim jezikom. Ima 37 godina. Traži ga Danska zbog ubojstva iz 2019. godine. Koristi alias Muhammed Okutan.
|
Foto: eumostwanted.eu
Okutan, Hasan. Ima dansko i tursko državljanstvo, koristi se danskim, turskim i engleskim jezikom. Ima 37 godina. Traži ga Danska zbog ubojstva iz 2019. godine. Koristi alias Muhammed Okutan.
| Foto: eumostwanted.eu
Ganj, Emil. Star je 38 godina, ima rumunjsko državljanstvo. Traži ga Rumunjska zbog ubojstva. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se nagrada od 5000 eura. "U srpnju 2025. godine počinio je teško ubojstvo ubivši svoju bivšu partnericu. Nakon zločina zapalio je kuću da prikrije dokaze. Smatra ga se izuzetno opasnim.
| Foto: eumostwanted.eu
Mordjane, Mohamed Ounis. Koristi se aliasom Sofiane Benzid Hamo. Star je 33 godine. Traži ga Francuska zbog trgovine narkoticima, ubojstva i sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. Govori francuski i arapski jezik.
| Foto: eumostwanted.eu
Ouali, Karim. Star je 50 godina, ima francusko državljanstvo. Koristio i alias Quali Aderfi. Govori francuski, arapski, španjolski i engleski jezik. Traži ga Francuska zbog ubojstva. "Dana 27. travnja 2011. godine, radeći kao kontrolor leta na aerodromu Bale/Mulhouse u Francuskoj, Karim je ubio jednog od svojih kolega sjekirom. Bio je u psihotičnom stanju. Nakon zločina je pobjegao", piše Europol...
| Foto: eumostwanted.eu
Essenberg, Jurgen. Estonski državljanin u dobi od 54 godine. Traži ga Estonija zbog trgovine narkoticima, zbog svojih je zločina osuđen na 12 godina i 11 mjeseci zatvora. Trgovao je kokainom, amfetaminima i metamfetaminima. Njegova zadnja poznata lokacija je Tajland, povezan je sa Španjolskom i Portugalom.
| Foto: eumostwanted.eu
Arias Gil, Enrique. Alias: Desinformador Ruso. Star je 38 godina, govori španjolski, engleski i ruski jezik. Traži ga Španjolska zbog terorizma. Moscowtimes je prošle godine pisao kako je dobio azil u Rusiji, kako je riječ o bivšem sveučilišnom profesoru traženom zbog cyber-terorizma. Navodno je pomagao ruskim hakerima u napadima na ukrajinske i EU web stranice.
| Foto: eumostwanted.eu
Cousido Vietes, Segundo. Ima španjolsko državljanstvo, star je 44 godine. Govori njemački, portugalski i španjolski jezik. Traži ga Španjolska zbog seksualnog zlostavljanja djece. "Tijekom ljeta 2019. godine bio je odgovaran za koordinaciju dječjeg ljetnog kampa. Tijekom noći obilazio je sobe i seksualno zlostavljao djecu", piše Europol. Zbog svojih užasnih zločina kažnjen je s 20 godina zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Namdar, Ali. Švedski je državljanin star 21 godinu, traži ga Švedska zbog ubojstva i nanošenja teške tjelesne ozljede. Dio je kriminalne organizacije.
| Foto: eumostwanted.eu
Leijdekkers, Joseph Johannes (Jos). Ima 35 godine, nizozemski državljanin. Traži ga Nizozemska zbog neovlaštene trgovina drogama i psihotropnim tvarima. Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se i nagrada od 200.000 eura! Zbog svojih zločina osuđen je na 24 godine zatvora. "Jos Leijdekkers, poznat i pod nadimkom Debeli Jos, nema stalno prebivalište u Nizozemskoj. Vjeruje se da već dulje vrijeme ne živi u Nizozemskoj. Donedavno se smatralo da boravi u Turskoj, no istraga još uvijek nije otkrila njegovu točnu lokaciju. Jos Leijdekkers smatra se jednim od ključnih igrača u međunarodnoj trgovini kokainom. Također se sumnjiči za pranje velikih količina novca stečenih kaznenim djelima povezanima s trgovinom drogama. Tijekom opsežne kriminalističke istrage, istražni tim sastavio je kazneni spis o Leijdekkersovoj umiješanosti u uvoz velikih količina kokaina preko luka Rotterdam i Antwerpen", pišu iz Europola. Navode se kako ga se dovodi u vezi s nestankom i smrti Naime Jilal. | Foto: Europol
| Foto: eumostwanted.eu
Bodi, Ildiko, državljanka Mađarske u dobi od 43 godine. Traži je Luksemburg zbog otmice. Sumnja se kako se nalazi u Mađarskoj... ""Traži se u vezi s nezakonitim skrivanjem djeteta i ponovljenim ometanjem sudskih odluka o roditeljskom kontaktu i skrbništvu. Nakon sudske odluke kojom se utvrđuje zakonito prebivalište djeteta s ocem, Ildikó je nestala s djetetom u prosincu 2023. Od tada otac nije mogao ostvarivati svoja roditeljska prava i nije imao kontakt s djetetom", navode iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Smrekar, Melisa. Ima slovensko državljanstvo, u dobi je od 57 godina. "Sumnjiči se za kazneno djelo otmice maloljetnika", navode iz Europola. Otela je svoje dijete... "Drži je na neutvrđenom mjestu, onemogućuje joj kontakt s drugim roditeljem", pišu iz Europola
| Foto: eumostwanted.eu
Said, Kaled Abin Walid. Danski državljanin u dobi od 28 godina. Govori arapski, danski i engleski jezik. Traži ga Danska zbog trgovine narkoticima.
| Foto: eumostwanted.eu
Beneš, Oskar. Star je 65 godina, češki je državljanin. Traži ga Češka zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima. Zbog svojih zločina osuđen je na 12 godina zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Drmić, Tomislav. Ima državljanstvo Hrvatske i BiH. Star je 32 godine. Traži ga Hrvatska zbog počinjena kaznenih djela: Zločinačko udruženje, počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. Smatra se opasnim, nasilnim i naoružanim...
| Foto: eumostwanted.eu
Vaclavek, Vladimir. Ima hrvatsko državljanstvo, star je 45 godina. Traži ga Hrvatska zbog ubojstva. "Možda koristi alias Salim Halibi. Traži ga se zbog ubojstva u Ogulinu iz 2001. godine. U bijegu je od tada", pišu iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Poznat je i po nadimku "Kovrđavi", i dalje se traga za njim zbog brutalnog ubojstva vlastitog djeda..
| Foto: eumostwanted.eu
"Vladimir Vaclavek traži se zbog počinjenja kaznenog djela Ubojstva, dana 24./25. listopada 2001. godine u mjestu Jasenak, kod Ogulina. U to vrijeme imao je 20 godina. Od tada je u bijegu. Danas ima 45 godine. Visine je 176-180 centimetara, ima smeđe oči i moguće gustu tamnu valovitu kosu", navodi se na stranicama Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Smatra ga se nasilnim i opasnim. "U malom i inače mirnom mjestu Jesenovačko Vrelo kod Ogulina, u skromnoj obiteljskoj kući 2001. godine ubijen je 73-godišnji umirovljenik Dmitar Kosanović. Starac je bio poznat kao dobrodušan čovjek koji je odgojio svog unuka Vladimira. Tada 20-godišnji mladić, kojeg su susjedi opisivali kao hirovitog, neprilagođenog i problematičnog, živio je s djedom i bakom od svoje druge godine, nakon što je ostao bez oca.
olicija od prvog dana nije imala dvojbe - glavni osumnjičenik je Vladimir. Rodbina smatra da motiv ubojstva nije bio novac, jer ga Dmitar nije imao, već da je Kovrđavi dignuo ruku na djeda jer mu je znao prigovarati zbog ponašanja.", pisao je Express...
| Foto: eumostwanted.eu
Luht, Mart. Estonski je državljanin u dobi od 46 godina. Traži ga Estonija zbog trgovine narkoticima. Trgovao je kokainom, prijeti mu kazna od 15 godina zatvora. "Ima veze u Španjolskoj i Norveškoj", navode iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Gazzav, David. Traži ga Cipar, govori ruski jezik, ima 45 godina. Koristi aliase: Dato Vladikavkaz, Dato Ossetian, Dato Vladikavkazsky, Dato Ossetin, Dato Osetin, Dato Osetian... Traže ga zbog pokušaja ubojstva, pranja novca, sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, reketa i iznude.
| Foto: eumostwanted.eu
Hamid, Nour Eddine G Ibrahim. Star je 45 godina, državljanin je Libije. Govori arapski i engleski jezik. Traži ga Malta zbog ubojstva malteške državljanke iz ožujka 2015. godine. Hamid je, stoji na stranicama Europola, ubio svoju bivšu partnericu. S Malte je pobjegao nekoliko sati prije nego što je tijelo pronađeno. Otišao je za Italiju, kasnije je viđen u Dublinu.
| Foto: eumostwanted.eu
Jankevics, Maris. Ima 47 godina, latvijski je državljanin. Traži ga Latvija zbog teškog ubojstva. Europol navodi kako je on osumnjičen da je 2022. godine ubio jednu ženu. Nesretnu žrtvu je tukao, rezao, gušio i palio. Prijeti mu doživotna kazna zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Hachem, Raian. Belgijski je državljanin u dobi od 23 godine. Traži ga Belgija zbog pokušaja ubojstva i sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. Zbog svojih je zločina osuđen na kaznu od 23 godine zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Cinquegranella, Renato. Star je 77 godina, ima talijansko državljanstvo. Italija ga traži zbog više kaznenih djela, uključujući ubojstva. "Praktički je nestao 2002. godine", navode iz Europola. Smatra ga se odgovornim i za ubojstva policajaca u Napulju 1982. godine. 'Radio' je za mafiju kao ubojica. Zbog svojih je zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Metsar, Marko. Estonski je državljanin, star je 49 godina. Traži ga Finska zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima. "Metsar je, kao član kriminalne skupine, zajedno s drugim osobama kupio 40 kilograma amfetamina i određenu količinu kokaina koji je uvezen u Finsku", stoji na stranicama Europola... Navode kako je dilao i amfetamine...
| Foto: eumostwanted.eu
Beckmann, Wilhelmus. Ima 68 godina, nizozemski je državljanin. Traži ga Belgija zbog ubojstva. Zbog svojeg zločina osuđen je na 29 godina zatvora. "Beckmann je ubio svoju djevojku, a zatim je inscenirao nasilnu pljačku. Kako bi prekrio tragove, podmetnuo je požar u vili u kojoj je boravio. Zločin je počinjen 2008. godine u gradu Merksplasu", pišu iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Motisi, Giovanni. Star je 67 godina, talijanski je državljanin, traži ga Italija zbog više kaznenih djela, uključujući ubojstva. Bjegunac je od 1998. godine, nosi nadimak Il pacchione (debeli). On je jedan od vodećih članova mafijaške organizacije Cosa Nostra. Povezuje ga se s više mafijaških ubojstava, uključujući ubojstva policajaca. Zbog svojih je zločina osuđen na kaznu doživotnog zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Mazilu, Cristian Dumitru. Traži ga Rumunjska zbog trgovine narkoticima. Rumunjski je državljanin u dobi od 39 godina. Zbog svojih je zločina osuđen na devet godina zatvora. Govori rumunjski jezik.
| Foto: eumostwanted.eu
Petkovski, Anton Zhivkov. Alias: Nashko. Ima 59 godina, bugarski je državljanin, traži ga Bugarska zbog ubojstava. Zbog zločina je osuđen na kaznu doživotnog zatvora. "Godine 2001. on i još jedan bugarski državljanin ubili su jednog bugarskog državljanina mitraljezom. Iste večeri Zhivkov je, smatra se, ubio svojeg 'kolegu' s kojim je ranije počinio zločin. Unakazio mu je lice kako bi prekrio tragove, tako je pokušao onemogućiti identifikaciju", stoji na stranicam Europola..
| Foto: eumostwanted.eu
Mijailovic, Mariana. Ima austrijsko državljanstvo, stara je 45 godina. "Govori njemački i srpsko-hrvatski jezik", navode iz Europola. Traži je Austrija zbog prevare. Europol piše kako je riječ o austrijskoj državljanki srpskog podrijetla.
| Foto: eumostwanted.eu
"Osumnjičena, koristeći alias Amela, se sumnjiči da je stekla nekoliko milijuna eura predstavljajući se kao šamanka i nudeći žrtvama, većinom ženama, 'rituale čišćenja', kako bi ih zaštitila od prokletstava, bolesti i smrti. Od žrtava je tražila gotovinu, zlato i druge vrijedne predmete. Djelovala je u Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj...
| Foto: eumostwanted.eu
Ballo, Bendeguz Zoltan. Ima mađarsko državljanstvo, star je 32 godine. Traži ga Mađarska zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima. "Tražen je zbog posjedovanja i distribucije ogromne količine marihuane", pišu iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Waloch, Jacek. Ima poljsko državljanstvo, star je 62 godine. Traži ga Poljska zbog: Sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji, oružane pljačke, ilegalne trgovine narkoticima. Zbog svojih zločina osuđen je na osam godina zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Bjorkendhal, Carl. Finski je državljanin, ima 23 godine. Traži ga Finska zbog pokušaja ubojstva. Govori engleski, finski i švedski jezik. Dio je kriminalne organizacije koja se bavi trgovinom drogama.
| Foto: eumostwanted.eu
Agarroum, Sellam. Marokanski je državljanin u dobi od 35 godina. Govori arapski i nizozemski jezik. Traži ga Nizozemska zbog pokušaja ubojstva, pljačke, reketa i iznude. Smatra ga se opasnim. Počinio je najmanje dvije velike pljačke.
| Foto: eumostwanted.eu
Gyndy, Hassan Fayas. Njemački državljanin u dobi od 54 godine. Govori njemački i kurdski jezik. Traži ga Njemačka zbog ubojstva. "Optužen je zbog ubojstva svoje trudne kćeri (19) iz 2017. godine. Ona je odlučila napustiti roditeljski dom, nakon što je spakirala svoje stvari i rekla optuženiku da želi potražiti utočište u ženskom skloništu, on joj je ponudio da je tamo odveze. Njih dvoje su potom napustili dom u optuženikovom automobilu. Kasnije te večeri, Hassan Fayas ubio je svoju kćer u Kölnu. Mogući motiv mogao bi biti da nije prihvatio vezu svoje kćeri ili činjenicu da je očekivala dijete s pripadnikom druge vjerske zajednice te je želio vratiti čast obitelji. Nakon zločina pobjegao je u Irak. Od tamo je kontaktirao policiju. Otkrio je lokaciju tijela svoje kćeri. Od tada se ne zna gdje se nalazi", navodi se na stranicama Eurpola...
| Foto: eumostwanted.eu
Zamečnikova, Eva. Slovačka državljanka, stara 44 godine. Traži je Slovačka zbog pokušaja ubojstva. Osuđena je na osam godina zatvora. Prema optužnici, ova poslovna žena naručila je ubojstvo svojeg supruga, za koje je bila spremna platiti 50.000 eura. Osoba koju je angažirala za ubojstvo obratila se policiji...
| Foto: eumostwanted.eu
Zvicer, Radoje. Star je 43 godine, ima crnogorsko državljanstvo. Koristi aliase: Josip Babić, Gojković Dragan, David Grepo, Ferenc Karoly.
| Foto: eumostwanted.eu
Traži ga Austrija zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima. "Zvicer je opasan, moguće je da je naoružan. Osumnjičen je da je kao vođa kriminalne organizacije uvezao 83 kg kokaina iz drugih država u Austriju", pišu iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Za informacije koje bi dovele do njegova uhićenja nudi se nagrada od 20.000 eura...
| Foto: eumostwanted.eu
Belaid, Mohamed. Mađarski je državljanin u dobi od 34 godine. Traži ga Mađarska zbog sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. Zbog svojih je zločina osuđen na deset godina zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Burreli, Aleks. Star je 58 godina, traži ga Cipar, albanski je državljanin. Iz Europola pišu kako su Burreli i suučesnik 23. lipnja 2016. godine ušli u restoran u Ayia Napi te su ubili tri osobe. Smatra se kako je i ranije ubijao za kriminalnu organizaciju kojoj pripada.
| Foto: eumostwanted.eu
Kanys, Renaldas. Star je 52 godine, ima litvansko državljanstvo. Traži ga Litva zbog kaznenih djela: Neovlaštena trgovina drogama i psihotropnim tvarima, ubojstvo, sudjelovanje u kriminalnoj organizaciji. "Renaldas Kanys sudjelovao je u kriminalnoj organizaciji, švercu droge te je organizirao ubojstvo litavskog državljanina", piše Europol. Navode kako je od 2007. do 2017., boraveći u Španjolskoj, organizirao nabavu većih količina kokaina i hašiša iz Južne Amerike i Afrike. Tu je drogu iz Španjolske potom slao širom Europe. Navode i kako je 2015. organizirao ubojstvo u Kaunasu, žrtva je upucana u svojem vozilu... | Foto: Europol
| Foto: eumostwanted.eu
Okoličany, Robert. Star je 50 godina, ima slovačko državljanstvo, služi se mađarskim jezikom, traži ga Slovačka zbog sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. Zbog svojih je zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora...
| Foto: eumostwanted.eu
Petrič, Mitja. Star je 56 godina, ima slovensko državljanstvo, traži ga Slovenija zbog pranja novca i prijevare. Sumnja se da se skriva negdje u inozemstvu...
| Foto: eumostwanted.eu
Rusinš, Leon. Star je 56 godina, ima latvijsko državljanstvo, govori engleski, latvijski i ruski jezik. Traži ga Latvija zbog ubojstva. "On je osumnjičen za okrutno ubojstvo. Dana 16. travnja 2023. godine, blokirao je cestu ispred automobila u kojem je bila njegova bivša žena, zajedno sa sinom i svojom majkom. Razbio je prozor automobila te je u prisutnosti sina i majke supruge izbo svoju bivšu ženu. Od zadobivenih ozljeda je preminula", pišu iz Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Kolev, Stoyan Iliev. Star je 54 godine, bugarski je državljanin. Traži ga Bugarska zbog više kaznenih djela, uključujući otmicu i ubojstvo. Zbog svojih zločina osuđen je na 18 godina zatvora...
| Foto: eumostwanted.eu
Kovač, Vilem. Češki državljanin, ima 51 godinu. Traži ga Češka zbog nedozvoljene trgovine drogama i psihotropnim tvarima i sudjelovanja u kriminalnoj organizaciji. "Osumnjičen je za teška kaznena djela povezana s drogom. Kao vođa organizirane kriminalne skupine, organizirao je opsežnu trgovinu drogom, uglavnom u Češkoj, ali i u Libanonu, Grčkoj, Sloveniji, Poljskoj, Njemačkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Latviji, Litvi i Rusiji. Organizirana kriminalna skupina bavila se uvozom, izvozom, skladištenjem, distribucijom i prodajom droge. Osim toga, skupina se bavila i ilegalnim uvozom i daljnjom distribucijom i izvozom cigareta. Smatra ga se opasnim i naoružanim. Prijeti mu kazna od 18 godina zatvora", stoji na stranicama Europola...
| Foto: eumostwanted.eu
Moini, Armin. Ima švedsko državljanstvo. Star je 35 godine. Traži ga Švedska zbog kaznenih djela: Neovlaštena trgovina narkotičkim drogama i psihotropnim tvarima, Neovlaštena trgovina oružjem, streljivom i eksplozivnim tvarima, Pranje prihoda ostvarenih kaznenim djelom. "Kaznena djela počinjena su između svibnja 2019. i lipnja 2020. godine. Moini se sumnjiči da je preko tvrtke World Exchange AB oprao približno 39 milijuna švedskih kruna. Ta je tvrtka ranije bila povezana s većim slučajem u kojem je oprano procijenjenih 220 milijuna švedskih kruna za 16 kriminalnih mreža. Policijske i pravosudne vlasti smatraju da Moini i dalje ima vodeću ulogu u nasilnoj organiziranoj kriminalnoj skupini koja ima dobro uspostavljene veze s međunarodnim kriminalnim mrežama. Moini ima snažne veze sa Španjolskom i Dubaijem. Fotografija je iz 2018. godine, njegov izgled mogao se značajno promijeniti"; piše Europol..
| Foto: eumostwanted.eu
Pozarickij, Darius. Star je 46 godina, ima litvansko državljanstvo. Traži ga Litva zbog kaznenog djela neovlaštena trgovina narkoticima. Zbog svojih je zločina osuđen na 11 godina zatvora. | Foto: Europol
| Foto: eumostwanted.eu
Szpak, Marek. Poljski je državljanin u dobi od 72 godine. Govori poljski jezik. Traži ga Poljska zbog: Trgovine narkoticima, oružane pljačke, sudjelovanja u radu kriminalne organizacije. Zbog svojih je zločina osuđen na kaznu od osam godina zatvora.
| Foto: eumostwanted.eu
Timoščuk, Volodimir Viktorovič. Star je 29 godina, ima ukrajinsko državljanstvo. Traži ga Njemačka zbog: kibernetičkog kriminala, On i 'kolege' su preko ransomware programa prisiljavale tvrtke da plate otkupnine. Šteta se procjenjuje na više stotina milijuna eura.
| Foto: eumostwanted.eu