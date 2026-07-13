FOTO Najtraženiji bjegunci u EU: Na listi i dvoje Hrvata, jednog traže zbog brutalnog ubojstva!

Gyndy, Hassan Fayas. Njemački državljanin u dobi od 54 godine. Govori njemački i kurdski jezik. Traži ga Njemačka zbog ubojstva. "Optužen je zbog ubojstva svoje trudne kćeri (19) iz 2017. godine. Ona je odlučila napustiti roditeljski dom, nakon što je spakirala svoje stvari i rekla optuženiku da želi potražiti utočište u ženskom skloništu, on joj je ponudio da je tamo odveze. Njih dvoje su potom napustili dom u optuženikovom automobilu. Kasnije te večeri, Hassan Fayas ubio je svoju kćer u Kölnu. Mogući motiv mogao bi biti da nije prihvatio vezu svoje kćeri ili činjenicu da je očekivala dijete s pripadnikom druge vjerske zajednice te je želio vratiti čast obitelji. Nakon zločina pobjegao je u Irak. Od tamo je kontaktirao policiju. Otkrio je lokaciju tijela svoje kćeri. Od tada se ne zna gdje se nalazi", navodi se na stranicama Eurpola... | Foto: eumostwanted.eu