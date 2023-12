Frane Barbarić je večer prije smjene uživao na koncertu. Tko će ga naslijediti na čelu HEP-a?

Iako je u petak Državno odvjetništvo podignulo optužnicu protiv njega, u subotu navečer predsjednika uprave HEP-a, HDZ-ovca Franu Barbarića, vidjeli su na koncertu Tomislava Bralića i klape Intrade u Ciboni. Bio je opušten i ležeran. Ali u nedjelju mu je ipak stigao hladan tuš. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će ga smijeniti s čelnog mjesta strateške državne tvrtke.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

- Ovo su nove okolnosti. Nakon pokretanja postupka, kad se sve sumira, mislim da nema preduvjeta da ostane na toj funkciji. To ćemo riješiti prema proceduri. Pustili smo da se iscrpe svi pravni lijekovi i sad su oni iscrpljeni. Odlazi isključivo zbog bespravne gradnje. Nije ovo zbog utjecaja oporbe jer mi ne radimo stvari zbog oporbe - rekao je premijer.

Za bespravnu gradnju zna se još od svibnja, kad su 24sata objavila da Barbarić na Hvaru gradi vilu s bazenom na mjestu stare kuće. No premijer je prvo tvrdio da nije to čitao. A kad je i Državni inspektorat utvrdio bespravnu gradnju te naredio uklanjanje, premijer je rekao da je to između Barbarića i suda. Kad su izdali tri kazne Barbariću, premijer je izbjegavao temu. Inače, te kazne Barbarić nije platio do kraja prošlog tjedna, pa će ga Državni inspektorat ovršiti. U petak je i sud odbacio Barbarićeve navode da je riječ samo o rekonstrukciji, nepravomoćno je izgubio pravnu bitku, a zatim je Državno odvjetništvo iz Splita protiv njega podignulo optužnicu zbog bespravne gradnje. Precizno su pobrojili kako je protupravno izgradio katnicu, manji objekt, bazen, zidove. Barbarić je i u svom priopćenju u petak tvrdio da je samo rekonstruirao staru kuću koji je izgradio njegov djed, za što mu nije bila potrebna dozvola. Poručio je da će ju sam srušiti.

Afera 'plin za cent'

U međuvremenu, nakon svibanjskog otkrivanja bespravne gradnje, izbila je i afera "plin za cent", u kojoj je HEP zbog jeftine prodaje plina u lipnju i srpnju izgubio 14,8 milijuna eura. Premijer je rekao da će sve analizirati, potpredsjednik Vlade Oleg Butković da to ne može proći da nitko ne snosi odgovornost, ali nije se dogodilo ništa.

- Afera s prodajom plina pala je u zaborav i možete je braniti govoreći da je ipak napravljena mnogo veća korist za građane. Međutim, ovo s bespravnom gradnjom teško je obranjivo i svaki mjesec izađe nešto novo što na nju podsjeća i radi političku štetu pred izbore - kazao nam jučer jedan utjecajni HDZ-ovac, koji je bio uvjeren da će zato Plenković smijeniti šefa uprave HEP-a Franu Barbarića.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

I to se čini kao najrealnije obrazloženje. Uopće nije važno što je moćni HDZ-ovac i premijerov suradnik bespravno gradio, kao što je bilo nevažno i što je HEP pretrpio štetu od 14,8 milijuna eura u mjesec i pol prodajući jeftino plin koji je kupovao od Ine. Važno je da se ne radi politička šteta premijeru prije izbora.

Premijer je ignorirao dvije afere koliko god je mogao. Ali nakon dizanja optužnice to više nije mogao. Ovaj mjesec opet bi se susreo s pitanjem zašto štiti čovjeka koji je, prema tvrdnjama Državnog odvjetništva, svjesno kršio zakon i gradio na zaštićenom području od posebnog interesa za Hrvatsku. A onda bi premijer morao čitati i gledati kako bageri ruše vilu njegova suradnika, pa gledati izvješća sa suđenja i možda prije izbora dočekati i nepravomoćnu presudu. Zato je morao prelomiti. Barbarića je inače upravo Plenković pogurao i na dužnost potpredsjednika zagrebačkog HDZ-a i na čelo HEP-a.

Andrej Plenković je odugovlačio sa smjenom

HEP je najveća i najvažnija državna tvrtka, koja je pomogla prebroditi energetsku krizu, ali je opterećena i Barbarićevim aferama. Vlada će trebati i sanirati oko 900 milijuna eura gubitaka HEP-a zbog toga što cijene struje i toplane nisu rasle u vrijeme divljanja cijena struje. U takvoj situaciji premijer i nije imao previše izbora. Neki su nam tvrdili i da je Barbarić postao prilično moćan, pa je zato premijer odlučio pričekati da sve institucije odrade svoj posao.

Dakle, i premijerovi suradnici bili su svjesni da će ih afera šefa HEP-a koštati glasova, da si HDZ to ne može dopustiti i rijetko kome je bilo jasno zašto Plenković nije najavio razrješenje. Barbarić je iz Jelse, osobni je prijatelj s premijerom, koji je također s Hvara. Nakon prvog mandata Plenković je primio mnoga upozorenja da Barbarića ne bi bilo dobro zadržati na čelu HEP-a. Protiv njega su, neslužbeno doznajemo, bili i bivši ministar gospodarstva Tomislav Ćorić, ali i sadašnji ministar Davor Filipović, koji su zaduženi za HEP. Ali premijer je nakon gotovo godine dana vaganja ipak Barbariću dao drugi mandat na čelu HEP-a. I opet je doživio da suradnike mora micati tek kad više ne može ignorirati afere koje ozbiljno počinju štetiti stranci.

Tko će naslijediti Franu Barbarića?

Gubitkom čelne funkcije u HEP-u Barbarić ostaje bez moćnog financijskog utjecaja, ali i dalje će ostati politički igrač. On je u vrhu vodstva zagrebačkog HDZ-a i vodi ogranak u Novom Zagrebu, koji ima više birača nego neki gradovi koji su županijska središta. Barbarić zna i mnoge stranačke tajne, pa ostaje da vidimo hoće li se nakon smjene smiriti ili će iznijeti prljavo rublje u javnost.

On je na mjesto predsjednika uprave HEP-a došao iz pravne službe tvrtke, pa ga to mjesto čeka ako odluči ostati u tvrtki. Može dobiti i neku drugu visoku funkciju i ostati u HEP-u. Ali imat će nižu plaću od sadašnjih 3745 eura neto. Treba vidjeti i kako će se raspetljati izvidi koje dodatno provodi Uskok i u slučaju bespravne gradnje, ali osim toga, istražitelji imaju druge kaznene prijave protiv Barbarića.

Vlada će ovaj tjedan predložiti nadzornom odboru Barbarićevo razrješenje, a možemo očekivati da će privremeno za predsjednika postaviti nekoga od sadašnjih članova uprave HEP-a. Za novog predsjednika uprave treba biti raspisan natječaj. Barbarić je drugi četverogodišnji mandat dobio od Vlade prije godinu dana.

Ima 6 stanova, ukupno 63 nekretnine

Barbarić je 57-godišnji pravnik i jedan je od bogatijih HDZ-ovih dužnosnika. Ukupno ima šest stanova u Zagrebu, Opatiji i Jelsi, ukupno vrijednih više od 830.000 eura. Uz vilu, ima udjele u još dvije kuće. Ima i naslijeđena zemljišta, ukupno 63 nekretnine.