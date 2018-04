Franjevca prijavio za pedofiliju: Tražio je novac pa onda i stan?

Nakon što je Crkva u utorak ujutro objavila priopćenje u kojem navodi da se ispituje prijava protiv jednog splitskog redovnika za spolno zlostavljanje maloljetnika, počeli su curiti detalji tog slučaja.

Kako doznaje Večernji list, prijava je išla za dva odvojena slučaja pedofilije. Jedan je star 15 godina, a drugi još stariji - 20 godina. No, u pozadini cijele afere su, čini se, ucjene i reket onoga tko je prijavio najnoviji pedofilski slučaj.

Naime, nakon što je prijava stigla u Splitsko-makarsku nadbiskupiju, vrlo brzo stigao je i prijedlog za novčanu "nagodbu". Njome bi navodni oštećenik mogao, navodno, mogao zaštiti svoju obitelj, ali i Crkvu. Kad je vidio da Crkva ne pristaje na nagodbu, navodni oštećenik počeo je prijetiti Crkvi objavom u medijima.

Jutarnji list pak piše da je prijava išla protiv fratra konventualca, člana Hrvatske provincije svetog Jeronima koji je u nekoliko navrata u posljednjih tridesetak godina bio na službi u splitskom samostanu Svetog Frane na Obali.

Neslužbeno se doznaje da je prva prijava protiv fratra za zlostavljanje došla od muškarca koji je prije nekoliko godina par mjeseci proveo u zatvoru na Bilicama zbog navodnih financijskih malverzacija.

Kako kažu župljani, muškarac je od fratara tražio 15 tisuća eura u zamjenu za šutnju, a potom je ponudu podigao na stan što su franjevci navodno odbili.

Prema neslužbenim navodima, pojavilo se još prijava navodno bivših članova dječjeg zbora.

Fratar: Nisam u kontaktu s djecom

Prozvani fratar (78) negira sve optužbe i navodi kako nije u kontaktu s djecom i maloljetnicima.

- Da, ja sam taj, znam da sam suspendiran, ali ne znam zašto. Molim vas možete li mi pročitati odnekud, ja sam čovjek od 78 godina, ne koristim se internetom, ne znam za portale - rekao je fratar za 24sata.

Kad je čuo za što ga se navodno tereti ostao je šokiran:

- Pa što je to, to je sve izmišljeno, ja nisam nikoga zlostavljao. Ne znam uopće o čemu se tu radi, to su izmišljene konstrukcije. Ne, nisam ni u kakvom kontaktu u crkvi s djecom ili maloljetnicima. Stvarno ne znam o čemu s tu radi, ali pretpostavljam tko je to mogao pokrenuti - rekao nam je prozvani svećenik koji se nije želio predstaviti.

- Nije mi problem reći svoje ime i prezime, ali mislim da je još rano, moram još vidjeti - zaključio je razgovor svećenik.