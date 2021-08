Franjevci su zadovoljni odlukom da će Vlada sufinancirati izgradnju Kapele hrvatskih svetaca i blaženika u Betlehemu, čime je pozitivno odgovoreno molbu Samostana Svetog Duha franjevaca konventualaca u Zagrebu. Za tu namjenu izdvojit će se 3,37 milijuna kuna. Fra Sandro Tomašević, franjevac na službi u Bazilici Rođenja Kristova u Betlehemu, zadovoljan je odlukom navodeći kako je veliko postignuće što Hrvatska gradi kapelicu među šest nacija u Betlehemu.

- To je velika stvar za cijelu domovinu, a posebno za naše vjernike i hodočasnike - izjavio je Tomašević poručivši da su hrvatski franjevci u Kustodiji Svete Zemlje, gdje su redovnici iz više od 50 nacija, posebno radosni.

Ovo je nastavak težnji i velike pobožnosti naših hodočasnika u Svetoj Zemlji, kazao je i navoddeći da će sav građevinski materijal za kapelicu, kamen, drvo i drugo, biti dopremljen iz Hrvatske.

No radost ne dijeli oporba. Mirela Ahmetović (SDP) upozoravaju da u vremenima ekonomske i zdravstvene krize Vlada ne samo da rasipa novac nego žele biti veći katolici od pape. Navodi kako taj isti papa poziva na solidarnost i socijalnu osjetljivost ne bi li milijuni ljudi u svijetu dobili osnovne uvjete za život te tražim od ministra i Vlade da odustanu od dotacije za kapelicu u drugoj državi i usmjere ih živim ljudima na Baniji.

Ahmetović napominje kako iz Vlade stižu poruke kako nije vrijeme za smanjenje stope PDV-a na hranu, kad je zdravstveni sustav pod opterećenjem, kada kasni obnova u Zagrebu i Baniji, našem minitru vanjskih poslova prioritet je financiranje crkve.



- Nemam ništa protiv da hrvatski hodočasnici u Svetoj zemlji imaju vlastitu kapelicu, ali pitam i sebe, javnost, ali i ministra je li to potrebno baš sada i je li potrebno da se to financira novcem poreznih obveznika - propćila je Ahmetović.

Napominje kako bi se za taj novac temeljito moglo obnoviti desetak kuća na Baniji, dijelom financirati skupi lijekovi za djecu oboljelu od rijetkih bolesti za koje se moraju skupljati humanitarna sredstva. Podsjetila je i da Katolička crkva u Hrvatskoj temeljem međunarodnih ugovora godišnje iz proračuna izravno dobije oko 300 milijuna kuna. Tu su još i donacije jedinica lokalne samouprave.



- Pripadnost vjeri pokazuje se brigom za čovjeka. Lažno domoljublje i lažno pozivanje na vjeru neće prikriti neodgovorno upravljanje državnim proračunom kojeg pune svi porezni obveznici. Pozivam Vladu Republike Hrvatske da prestane s takvom praksom i da pomogne onima kojima je pomoć stvarno potrebna - zaključila je Ahmetović.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) upozorila je da dok Plenkovićeva Vlada gradi kapelice u Betlehemu, Hrvatskoj nedostaje aparata za zračenje.

- Da će hrvatski porezni obveznici graditi kapelicu u Betlehemu i da će ih to koštati 450.000 eura ne bi to bila neka vijest da Hrvatska sjedi na višku novca i više ne zna gdje ih i kako potrošiti. No kad ti isti porezni obveznici s onkološkim bolestima čekaju na terapiju zračenja tri mjeseca jer, očito, nemamo dovoljno aparata, ta vijest postaje skandalozna - poručila je.

Navodi kako se trenutno u KBC Sestre milosrdnice na terapiju ne može ni doći jer je aparat u kvaru.

- Da ne govorimo da udruge i liječnici već godinama mole Vladu da nabavi barem jedan aparat za intraoperativno zračenje, koji bi mnoge bolesnike spasio od dugotrajnog odlaska na radioterapiju. Jedan takav aparat, za usporedbu, košta 5 milijuna kuna, a kapelica u Betlehemu gotovo 3,5 milijuna - navela je Mrak Taritaš koja je predložila da Vlada nabavi tri takva aparata i očekuje njihovo mišljenje kad će se taj prijedlog naći na dnevnom redu.