'Fratar nam je ulazio u sobe, a u domu su nas stalno i tukli...'

Ulazio bi u sobu i dirao me po grudima, a ruka bi mu išla prema dolje. Govorila sam mu da prestane i da se makne, ali nije se uopće obazirao. Osjećala sam se užasno te sam krivila samu sebe. Tim riječima je započela priču bivša štićenice dječjeg doma Ivan Pavao II u Čitluku, u Bosni i Hercegovini. Odlučila je progovoriti godinama nakon izlaska iz doma. Kaže da više ne krivi sebe za to što je prošla te ne želi da itko proživi seksualno zlostavljanje kao što je tvrdi, ona prošla.

- Mama me napustila kad sam se rodila, a tata mi je alkoholičar koji nikada nije pitao za mene. Ako sam se željela nastaviti školovati morala sam otići u dom - kazala je. Tvrdi da ju je zlostavljao hercegovački fratar Kornelije K. Onaj kojeg su pet štićenica doma u tjedniku Novosti već optužile za zlostavljanje. Za tjednik su rekle da je zlostavljanje trajalo od 2001. do 2014. godine. No naša sugovornica kaže da je počelo i puno prije.

- Ja sam u dom došla 2000. godine. Već su me tada upozoravali da ga se klonim. Pazila sam, ali svejedno je ulazio u naše sobe - govori nam žena koja više ne živi u BiH. Dodaje da se djevojčice nisu imale kome obratiti za pomoć.

- Tko god je htio prijaviti zlostavljanje bio bi izbačen. Mnoge cure su šutjele jer nisu imale kamo otići. Dom im je bio neophodan inače bi završile na ulici - rekla je.

Navodno je bilo i tjelesnog kažnjavanja.

- Batina smo dobivali svaki dan, a pogotovo dečki. Najviše nas je tukla fratrova sestra. Jednom prilikom kad me jako udarila rekla sam joj da ću je ubiti u snu ako to još jednom učini, nakon toga me ona više nije udarala - ispričala je djevojka. Kaže da je najviše je zlostavljanja bilo u obiteljskom centru Papa Ivan Pavao II. u Vionici kraj Međugorja gdje su odlazili kampirati. U blizini je fratar imao vikendicu. Navodno je djecu znao pozivati u kuću.

- U Vionici sam vidjela fratra da dira i ostale curice. One bi sjedile mirno i ne bi ništa govorile, ali nisu ništa ni mogle. Užasno su se bojale, a znale su da im nema tko pomoći. Ako bi nešto rekle odmah bi nas proglasile vragovima i plašili egzorcizmom - objasnila je djevojka. Na nju su vršili takav pritisak, objašnjava, da je i sama povjerovala kako je u nju ušao đavao. Obitelj fratra, kaže naša sugovornica, u Međugorju ima motel.

- Tjerali su nas raditi tamo, a da nas za to nisu ništa plaćali. Morali smo kuhati, čistiti, prati, a sve smo imale manje od 15 godina - priča. Prozvani fratar sve je demantirao.

- Ne želim ništa komentirati. Sve su to gnjusne laži. Za sve ostalo se obratite sudu - ljutito nam je rekao na telefon.

Franjevci vjeruju da je nevin, ali traže istragu

Provinciji je iznad i prije svega stalo do potpune istine. Stoga odbacuje svaku insinuaciju o prikrivanju bilo kakve dosadašnje optužbe, sukladno crkvenim propisima i važećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini, objasnili su poslijepodne u priopćenju poslanom iz Hercegovačke franjevačke provincije. Također su fratru odobrili pokretanje tužbe za klevetu protiv portala.

Javili su nam se i bivši štićenici doma koji brane fratra i kažu da su spremni svjedočiti na sudu o tome. Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

Otvoreno pismo javnosti bivših štićenika Obiteljskog centra Vionica

Ovih dana svjedoci smo besramnih optužbi pojedinaca, bivših štićenika doma, V.P., D.B., B.Ć, S.P, M.I., A.Ć. prema istaknutom hercegovačkom franjevcu fra Korneliju K.

Fra Kornelije K. znan je po mnogim humanitarnim djelima, velikim zalaganjima za spašavanje i zbrinjavanje najranjivijih skupina našega društva. U svojih 60 godina svećeničke službe nema niti jednu mrlju, a svi njegovi poznanici o njemu govore riječi hvale.

Naime, u samome domu kroz kojeg je prošlo tisuće djece i kojima su ustanova i fra Kornelije nesebično pomagali, bile su i osobe čije smo inicijale naveli. Motivi njihova napada frustracije su i njihova kriminalna prošlost. U vrijeme boravka u Domu, uz ine vrste nedoličnog ponašanja, počinili su i krađe. Unatoč upozorenjima ostale su nepopravljive, ogriješile se o pravilnik obiteljskog doma, te iz njega u konačnici i izbačene. Bezočne laži kojima truju javnost čin su njihove osobne "osvete" koja je izazvala nepodijeljenu osudu i zgražanje svih onih koji znaju kakav je častan čovjek fra Kornelije.

Svoje će tvrdnje imati priliku izreći i na sudu na koji ćemo ih pozvati u ime svih štićenika koji su korisnici doma i čiji je boravak u njemu od životne važnosti.

(Dom za stare i iznemogle osobe Ivan Pavao II, Udruga Marija vrata nebeska, Dom za djecu bez roditeljskog staranja)

Ružica Barešić, Marija Barešić, Sanja Kasalo, Gorana Stapić, Josipa Ćavar, Tomislava Sinanović, Ana Šabić-Perikitka.

Papa: Crkva će poslušati plač sve djece koja traže pravdu

Žrtve očekuju konkretne i djelotvorne mjere za borbu protiv zlostavljanja, a ne samo osude, kazao je papa Franjo na skupu veljači u Vatikanu na temu svećeničkog seksualnog zlostavljanja. Inače, Katolička crkva suočena je s velikom krizom zbog prikrivanja spolnog zlostavljanja i propusta u kažnjavanju svećenika predatora. Istaknuo je kako će Crkva poslušati plač djece koja traže pravdu.

Novosti pišu da su sve znali čak i u Vatikanu

Još pet djevojka tvrde da su ih u domu zlostavljali, dok je još jedna vidjela što se događa, piše tjednik Novosti. Mostarski biskup Ratko Perić, franjevački provincijal fra Ivan Sesar i Vatikan su sve znali, ali su ignorirali.