Fred Matić: 'Slavonci kao da boluju od stockholmskog sindroma. HDZ ih tlači i krade...'

"Građani Slavonije čini mi se kao da boluju od stockholmskog sindroma. Što ih HDZ više tlači i krade im gotovo iz usta, ljudi i dalje glasuju za njih. Međutim, mi nećemo pokušati mijenjati one koji tako misle. Naša je zadaća da probudimo one koji su se uspavali i možda odustali od bilo kakve borbe. Tražimo do njih da izađu na izbore i daju svoj glas jer će za iduću mogućnost da se nešto mijenja trebati sačekati naredne četiri godine", kazao je Matić. Ustvrdio je kako Slavonija zaslužuje bolje, a oni koji su do sada njome vladali i vladaju taj boljitak ne mogu donijeti.

"Užasnut sam podatkom koji sam čuo, da imamo dvostruko više obradivog poljoprivrednog zemljišta nego Nizozemska, a sve skupa izvozimo proizvoda za dvije, a Nizozemska za 75 milijardi eura. Pa, šta smo mi glupi? Slavonci nisu glupi, ali trebaju bolje i sposobnije ljude da ih vode", poručio je Matić.

Također je kazao kako bi bio zadovoljan osvajanjem četiri mandata u V. izbornoj izbornoj jedinici. "Kakvo je stanje ovdje, trebali bi i više, ali mislim da je ovo realno", rekao je.

Četvrti na listi, načelnik Općine Cerna Josip Štorek (HSS) kazao je kako HSS koaliciji "Rijeke pravde" donosi stabilnost i prepoznatljivost kao i uspješne načelnike u ruralnim sredinama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

"Unazad tri godine moga mandata u Općini Cerna realizirano je projekata u vrijednosti između tri i četiri milijuna eura, a samo smo u ova prva četiri mjeseca 2024. prijavili projekata u vrijednosti osam milijuna eura", naveo je Štorek rekavši kako se trenutačno na području Cerne provode dva projekta vrijednosti dva milijuna eura.

"Mislim da je to pravac kojim svi moramo ići. Ukoliko uđem u Hrvatski sabor ovaj koncept pokušat ću primijeniti i na ostale sredine u Hrvatskoj", poručio je Josip Štorek.