Frka iza ponoći u centru Zadra! Daruvarac: Nisam se potukao...

Temeljem dojave, policija je u Zadru jutros oko 1.40 sati izašla na teren. Skupina ljudi navodno se potukla u Kovačkoj ulici na Poluotoku. Kad je policija došla, akteri navodne tučnjave su se razbježali.

Pojavilo se nekoliko verzija događaja, među njima i ona da su članovi navijačke skupine napali Darka Kovačevića Daruvarca.

No, on nam je to opovrgnuo:

- Točno je da sam bio s prijateljima u gradu, navečer sam popio piće, ali nemam pojma ni o kakvoj tučnjavi. Nitko me nije napao i nisam se ni sa kim tukao.

Istraga događaja je u tijeku.