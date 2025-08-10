Tom prilikom je došlo do sudara, kada je naletio vozač (21) koji je prednjim dijelom svog auta udario u prednji dio auta starijeg vozača
IZLAZIO S PARKIRALIŠTA
Frontalka kraj Pakraca: Ozlijeđen je vozač (86)
Vozač (86) ozlijeđen je u prometnoj nesreći u petak oko 17 sati u mjestu Omanovac kraj Pakraca. Uključivao se u promet sa zemljanog parkirališta, a nije se uvjerio da to može sigurno učiniti, piše požeško-slavonska policija.
Tom prilikom je došlo do sudara, kada je naletio vozač (21) koji je prednjim dijelom svog auta udario u prednji dio auta starijeg vozača.
Stariji je vozač lakše ozlijeđen, a protiv njega slijedi prekršajni nalog.
