Frontalka kraj Pakraca: Ozlijeđen je vozač (86)

Vozač (86) ozlijeđen je u prometnoj nesreći u petak oko 17 sati u mjestu Omanovac kraj Pakraca. Uključivao se u promet sa zemljanog parkirališta, a nije se uvjerio da to može sigurno učiniti, piše požeško-slavonska policija.

Tom prilikom je došlo do sudara, kada je naletio vozač (21) koji je prednjim dijelom svog auta udario u prednji dio auta starijeg vozača.

Stariji je vozač lakše ozlijeđen, a protiv njega slijedi prekršajni nalog.