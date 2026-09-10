Frontex bilježi velik pad u nezakonitim ulascima u EU, ali to ne uključuje incident u Ceuti

Agencija Europske unije za granice Frontex zabilježila je znatno niži broj nezakonitih prelazaka vanjskih granica bloka u osam mjeseci ove godine u usporedbi s istim razdobljem 2025., objavljeno je u četvrtak.

Frontex je registrirao preko 74.000 nezakonitih ulazaka, što predstavlja pad od 35 posto u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, kazala je agencija iz svog sjedišta u poljskom glavnom gradu Varšavi.

Frontex je rekao da je do pada na gotovo svim većim migracijskim tokovima došlo zbog suradnje s partnerskim zemljama i preventivnim mjerama u državama odakle migranti dolazi.

Međutim, agencija je u izvješću priznala da brojke ne odražavaju velik broj ulazaka migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu krajem srpnja.

Konačna ukupna brojka se vjerojatno ne može utvrditi jer se većina migranata koji su prešli granicu vratila u Maroku prije nego što evidentirani, rekli su iz Frontexa.

Prema španjolskoj vladi, oko 80.000 ljudi je privremeno ušlo u enklavu koncem srpnja.

Maroko procjenjuje da je broj dolazaka iznosio oko 40.000.

Osamdeset tri osobe su poginule u pokušaju da dođu do Ceute.

Incident je prouzročio raspravu o zaštiti vanjskih granica Europske unije te odgovornosti Španjolske.

Premda je situacija na vanjskim granicama bloka bila mirna tijekom ljeta, Ceuta je pokazala da se čak i mirna situacija može promijeniti unutar nekoliko sati, kazali su izvori iz Frontexa.

Mreže krijumčara nisu nestale padom broja dolazaka, istaknula je agencija, dodajući da krijumčari jednostavno čekaju iduću priliku. Izvori su kazali da je upravo to trenutak za koji Frontex mora biti spreman.

Prema podacima Frontexa, glavne migracijske rute i dalje prolaze Sredozemnim more koje migranti pokušavaju prijeći plovilima.

Gotovo 60 posto registriranih nezakonitih ulazaka se odnosi na istočnomediteransku rutu od Turske do Grčke i srednjomediteransku rutu od Libije i Tunisa do Italije i Malte. Premda su značajni padovi zabilježeni na obje rute, agencija je primijetila 34-postotno povećanje na zapadnomediteranskoj ruti prema Španjolskoj.